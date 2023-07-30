Bu ülkelere gitmek için pasaport ve vize gerekmiyor! İşte pasaportsuz gidilen ülkeler

Kimlikle gidilebilen ülkeler tatilde insanların tercihi oluyor. Bu ülkeler pasaport ve vize istemiyor! 2023 yılında Türkiye’den vizesiz pasaportsuz gidilen 5 ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova. Son zamanlarda bu listeye 6. ülke olarak dahil edilen Sırbistan için hala resmi anlaşmalar devam ediyor.

PASAPORTSUZ GİDİLEN ÜLKELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

“Kıbrıs’a pasaportla mı gidiliyor?” diye merak edenler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidişlerde, Türk vatandaşları pasaportsuz bir şekilde seyahat edebiliyor. 30 güne kadar vize almadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni çipli kimlik kartınızı yanınıza alarak seyahat edebilirsiniz.

Ukrayna

Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Hem vizesiz seyahat imkanı olması hem de ekonomik bir seyahat destinasyonu olmasıyla popüler bir gezi rotasıydı Ukrayna. Ancak Rusya-Ukrayna savaşından dolayı resmi bir açıklamaya kadar seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

Gürcistan

Pasaport çıkartmadan yurt dışında tatil yapmak isteyenlerin son zamanlardaki en popüler rotası. “Gürcistan’a pasaportsuz gidilir mi?” diye merak edenler oluyor. Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz pasaportsuz ve vizesiz seyahat edebilirsiniz. Gürcistan’da 3 aya kadar turistik amaçla seyahat mümkün. Yalnızca yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahipleri pasaport olmadan ülkeye giriş yapabiliyor. Eğer kimliğiniz eski tip ise pasaportunuzu yanınıza alarak da vizesiz bir şekilde Gürcistan’a gidebilirsiniz.

Azerbaycan

“Azerbaycan’a vize gerekli mi?” ya da “Azerbaycan’a gitmek için pasaport gerekiyor mu?” gibi sorular artık tarih oluyor çünkü Türkiye ile olan vize uygulamasını kaldırılan bir diğer ülke de Azerbaycan. Vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli TC kimlik kartınız ile 90 güne kadar turistik amaçla seyahat edebilirsiniz.

Moldova

Türk vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebileceği ülkelerden biri de Moldova. 90 günü aşmayacak seyahatler için Türk vatandaşları Moldova’ya vizesiz ve pasaportsuz olarak seyahat edebiliyor. Moldova’ya gitmek için gerekli evraklar olarak uçak bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızda mutlaka bulundurun.

Sırbistan

Sırbistan’a seyahat etmeyi planlıyor ve “Sırbistan’a kimlikle gidilir mi?” diye merak ediyorsanız işte yanıtı. 2023 yılında Sırbistan’a pasaportsuz seyahat için görüşmeler hala devam ediyor olsa da çok yakın zamanda Sırbistan’a kimlikle seyahat etmek mümkün olacağı için listemizde yer alıyor. Şimdilik karar yürürlük aşamasında olduğu için Sırbistan’a seyahat ederken pasaportunuzu mutlaka yanınıza almalısınız. Ayrıca Sırbistan‘a seyahat planlıyorsanız, pasaportunuzun en az 6 ay geçerli olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayarak 6 ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Sırbistan’a vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Kaynak: Egeligezginege