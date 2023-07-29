Bu gizli şelale İstanbul'a sadece 2,5 saat! Saklıkent Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

İstanbul'a 2.5 saat mesafede bulunan gizli şelale Saklıkent Şelalesi Yığılça ilçesini hemen geçtikten sonra yer alan Yağcılar köyü yakınlarında yer alıyor.. Yağcılar köyü çevresinden orman içi yolu takip ederseniz şelaleye ulaşabilirsiniz. Şelale yaklaşık 100 metre yükseklikten akıyor diyebiliriz. Şelaleye inmesi baya zor. Etrafında piknik için oluşturulmuş oturma alanları yer almaktadır. Eğer ufak çocuklarla gidecekseniz dikkatli olmanızda fayda var. Alanın çevresinde çocuklar için tehlikeli olabilecek yükseklikte uçurumlar bulunuyor.

İSTANBUL'A ÇOK YAKIN GİZLİİ ŞELALE SAKLIKENT ŞELALESİ

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan şelale Yedigöller yolu üzerinde ve ilçe merkezine 7 km Düzce'ye ise 40 km mesafede.

Alanda ve yakınında hiçbir tesis yok.

İhtiyaçlar ilçe merkezinde giderilmeli.

Şelale ise kar sularının eridiği bahar aylarında çoşkun bir şekilde akıyor.

Şelaleye 2 km kala yol, civarda bulunan taş ocağından ötürü bozuk, dikkatli olunmalı.

WC yok, kaynak suyu mevcut.

Lütfen alandan ayrılırken çevremizdeki çöpleri toplayarak doğayı temiz bırakmaya özen gösterelim.

Saklıkent Şelalesi nerede?

Adresi: 81950 Yağcılar/Yığılca/Düzce, Türkiye

Koordinatları: 40.9407592, 31.490824

Saklıkent Şelalesi faydalı gezgin yorumları

“Doğanın inde çok güzel bir yer. Ama Düzcenin bu nadide güzellikleri için ulaşım biraz sıkıntılı. Bölgeye ulaşım dışında yukarısında bulunan mermer ocağı nedeniyle sürekli olarak kamyon trafiği var.”

“Pek bilinmeyen bir şelale. Köy içinden geçilerek gidiliyor. Yolu aşırı tozlu. Yani pudra gibi toz. Fakat şelaleye varınca ortam farklılaşıyor. Biz Akçakoca’dan Bolu Yedigöller’e giderken Düzce’ye gelmeden Yedigöller’e arka taraftan gezerek gidelim diye orman içine girdik. İyi ki girmişiz. Harika bir yolculuk yaptık. Yedigöller’e gidene kadar da Mengen ve Saklıkent Şelalelerini gördük. Yedigöller’e arka taraftan giriş yaptık. Bu yolu vaktiniz varsa mutlaka aracınız ile sürün.

Bir konuyu belirtmeden geçemeyeceğim. Artık tiksiniyorum bu zihniyetlerden. Bu güzelim doğa harikalarını görmeye gelenler, o anı yaşamaya gelenler yanlarında getirdiklerini götürmek yerine bu güzelim yerlere bırakarak gitmişler. Bunlar nasıl bir tür, nasıl bir canlı anlamak mümkün değil. Bunlara kesinlikle ne insan, ne de hayvan diyemiyorum. Bunlar farklı bir tür."