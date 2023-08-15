Çift cam temizliği nasıl olmalı? Cam temizlemenin püf noktaları

Artık evlerde ve iş yerlerinde sıklıkla gördüğümüz çift camlar, ışığı tekli normal cam ile aynı geçirip normal camın aksine sıcak ve soğuğu geçirmeden ve dışarıdan gelen gürültüyü engelleyerek sağladığı yalıtım ve aynı zamanda enerji tasarrufu sayesinde tercih ediliyor. Peki zamanla toz ve kire maruz kalan bu çift camları nasıl temizlemeli? İşte bu sorunun yanıtları ve pratik temizlik yöntemleri...

ÇİFT CAM TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI? PÜF NOKTALARI

Çift cam temizliği için mıknatıslı bezler ideal bir seçenek olabilir. Camı iç taraftan silerken dış taraf da aynı şekilde temizlenir, böylece zamandan tasarruf edilir.

Alternatif olarak uzun saplı fırçalar da kullanılabilir. Bu fırçaların başına polar cinsi bir bez geçirerek camları içerden uzanıp temizleyebilirsiniz.

Camı sirkeli su ile silmeye başlayın, ardından özel cam temizleme sıvısı ve ılık su kullanarak temizlemeye devam edin. Kimyasal maddeler yerine doğal temizlik malzemeleri tercih edilmelidir.

Gazete yerine özel olarak üretilmiş bezler kullanarak camları silmek daha etkili olacaktır. Gazete kullanımı çizilmelere ve lekelere neden olabilir.

Evde çift cam temizliği yaparken mikrofiber bezinizi hafifçe nemlendirin ve antibakteriyel jel spreyi sıkarak pencere içini ve pervazlarını silin. Kir ve lekeleri temizlemek için gerekirse işlemi tekrarlayın.

Temizlik sırasında toz ve kir havaya uçuşabilir, bu nedenle maske takmayı unutmayın.