İbn-i Sina Yüzyıllar Öncesinde Çözümü Bulmuş! Bitlerinizden Anından Kurtulun

Bit, özellikle okul çağlarındaki çocuklarda görülmekle birlikte her yaşta insanda görülebilen bir enfeksiyon türdür. Bit yalnızca saçlarda değil, vücutta bulunan herhangi kıllı bir bölgede de yer edinebilir.

Bitlerden kurtulmanın çeşit çeşit yolu vardır ancak en doğalını İbn-i Sina yıüzyıllar önce vermiş. İbn-i Sina'nın asırlar önce bit sorununa yönelik sunduğu mucizevi reçete, deneyenleri şaşkına çeviriyor.

Tüm Vücuda İyi Geliyor

Üzerlik otu, parazit enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olmakla birlikte hormonları dengeler ve depresyon, stres gibi sorunlara iyi gelir. Üzerlik otunu susamla karıştırırsanız vücutta yaratacağı mucizevi etkileri görebilirsiniz. Tıp dünyasının önemli isimlerinden İbn-i Sina, yüzyıllar önce reçetesinde yazmıştı.

Üzerlik iyice ezdikten sonra susam yağıyla kaynatın. Ardından soğuduktan sonra tüm vücuda uygulayın. Bu doğal yöntem ile vücudunuzda bitleri rahatlıkla kovacaksınız.