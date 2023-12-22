Yağ Tutmuş Tencerelerinizi Bu Yöntemle Yenileyin! Tencerelerinizde Yağdan Eser Kalmayacak!

Mutfağın en zorlu görevlerinden biri yağlanmış tencere ve tavaların temizliğidir. Bazen tencere ve tavalarımızın ne kadar yağ tuttuğunun farkında olamayabiliriz. Peki, bu yağlarla nasıl baş edebiliriz? Yağlı tencere ve tavalarla baş etmek artık çok kolay. Yağ tutmuş mutfak malzemelerinizi gözden çıkarmaya son! Bu yöntemle yağ tutmuş mutfak malzemeleriniz ilk günkü gibi olacak! Sizde yağ tutmuş tencere ve tavalarınızdan muzdaripseniz mutlaka bu formülü uygulamalısınız. İşte tencere ve tavalarınızda yağdan eser kalmayacak o formül…

Tencerelerinizi Bu Yöntemle Yenileyin!

Hemen hemen her mutfakta yağlanmış, yağ tutmuş ya da yağa maruz kalmış bir araç gereç vardır. Özelliklede kızartma tencereleri, balık tavaları bunlara en güzel örnek olabilir. Kızartma yemesi oldukça keyif verici bir yemek türüdür. Fakat kızartma yaptıktan sonra karşılaştığınız o manzara ise içler acısı bir durumdur. Kızartma tavası oldukça zor temizlenir. Sırf bu yüzden kızartma yapmak istemeyenler bile olabilir. Oldukça zor ve yorucu gözüken yağ tutmuş tencere ve tavalarınızın temizliği artık çok kolay! Tencere ve tavalarınızın temizliği sağlığınız içinde büyük önem teşkil etmektedir. Yağlanmış tavaların temizlenmeden kullanılması hem yemeğin lezzetsiz olmasına hem de sağlınız açısından tehlike arz etmesine neden olabilir. Bu yüzden yağ tutmuş tencere ve tavalarınızın temizliğini düzenli olarak yapmalısınız. Aynı zamanda yağ tutmuş tencere ve tavalar ateşle birleşince oldukça tehlikeli bir hal alabilir. Bu tehlikeli durumu da göz önünde bulundurarak tencere ve tavalarınızın temizliğine gereken önemi göstermelisiniz. Yağ tutmuş tencere ve tavalarınızı kollarınız yorulmadan çok kolay bir şekilde temizlemenin formülü oldukça kolay! Bu yöntem sayesinde tencere ve tavalarınızda yağdan eser kalmayacak! İşte yağ tutmuş tencere ve tavalarınızı temizlemenin kolay formülü…

Yağdan Eser Kalmayacak!

Yağ tutmuş tencerenizin içerisine 1 yemek kaşığı çamaşır sodası ve yarım çay bardağı kadar Arap sabunu koyun. Daha sonra üzerini suyla doldurun ve ocakta 10 dakika kadar kaynatın. Kaynattığınız suyu geniş bir leğene dökün ve tencerenin tabanını ve ağız kısmını çevirerek biraz bekletin. Son olarak güzelce köpükleyip temizledikten sonra durulayın. Tencere ve tavalarınızın ilk günkü gibi parladığını göreceksiniz.