4 kişiden 3'ü bunu yaşıyor! Kulağınıza bir sarımsak koyarsanız...
Enfeksiyon nedeniyle kimisinde boğaz kimisinde ise kulak burundan atıyor. Ciddi oranda yükselen enfeksiyon kulak ağrılarını yükseltti. Peki kulak ağrısına ya da kulak tıkanıklığına ne iyi gelir?
Kulak tıkanıklığı birçok farklı nedene bağlı olabilir, bu nedenle tıkanıklığın nedenini anlamak önemlidir. Ancak, genel olarak, kulak tıkanıklığı için evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, ciddi kulak sorunları veya ağrıları durumunda bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir.
KULAK TIKANMASINI ENGELLEYEN YÖNTEMLER
Sarımsak
Güçlü bir antioksidan olan sarımsak kulaktaki enfeksiyonu hızla söker. Yarım sarımsağı kulağınıza koyun üzerine zeytin yağı damlatıp 2-3 dakika sonra çıkartın.
Sıcak Su Buharı
Bir kap sıcak su hazırlayın. Başınızı buharın üzerine tutun ve derin nefes alın. Bu, kulak tüpünü açmaya yardımcı olabilir.
Sıcak Kompres
Sıcak suya batırılmış temiz bir bez veya pamuklu bez kullanarak kulak bölgenizi hafifçe sıkıştırın. Bu, kasları rahatlatabilir ve tıkanıklığı hafifletebilir.
Yutkunma ve Çene Hareketleri
Yutkunma ve çene hareketleri, kulak tüplerini açmaya yardımcı olabilir. Sakız çiğnemek veya yutkunmayı teşvik eden aktiviteler yapmak faydalı olabilir.
Biberiye Yağı
Biberiye yağı, bir taşıyıcı yağ ile seyreltilerek kullanılabilir. Birkaç damla bu karışımı kulak çevresine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
Kulak Tıkaçlarından Kaçının
Kulak tıkanıklığınız varsa, kulak tıkaçlarından kaçının. Bu tıkanıklığı artırabilir.
Bol Su İçme
Yeterli su içmek, vücuttaki sıvı dengesini sağlar ve bu da kulak tıkanıklığını hafifletebilir.
Unutmayın ki, kulak tıkanıklığı ciddi bir sorunsa veya evde uygulanan yöntemlerle geçmiyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek en iyisi olacaktır.