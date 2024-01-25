Türkiye'nin yeni iklim örtüsü burun tıkanıklığı! Virüslerin yol açtığı en kötü sorun

Burun tıkanıklığı birçok nedenle ortaya çıkabilir, soğuk algınlığı, alerjik reaksiyonlar, sinüzit gibi durumlar bu tıkanıklığa yol açabilir. Ülkemizde ise bilinmeyen virüs adeta herkeste burun tıkanıklığına yol açtı. Burnun tıkalı olması başın şiddetli ağrımasına neden olur. Yaşam kalitesini düşüren bu yolları sizler için derledik.

BURNUN TIKALI YÖNTEMLERİ

Bir buhar makinesi kullanabilir veya bir kaba sıcak su koyup başınızın üzerine bir havlu örtüp buharını soluyabilirsiniz. Buhar, burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek bu karışım ile gargara yapabilirsiniz. Bu, boğazdaki mukusu temizleyerek burun tıkanıklığını azaltabilir.

Burun içi tıkanıklığı için tuzlu su spreyleri kullanabilirsiniz. Eczanelerde temin edebileceğiniz bu spreyler, burun içindeki tıkanıklığı açabilir.

Bol su içmek, vücuttaki mukusun seyreltilmesine yardımcı olabilir ve burun tıkanıklığını hafifletebilir.

Odanızı nemlendirmek, burun içindeki mukusun kurumasını önleyebilir. Bu, burun tıkanıklığını hafifletebilir.

Vücudunuzun dinlenmesi, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve burun tıkanıklığını azaltabilir.

Burun tıkanıklığına bağlı olarak oluşan şişliği azaltmak için soğuk sıkıştırma uygulayabilirsiniz. Soğuk kompresi birkaç dakika boyunca burun bölgesine uygulayabilirsiniz.

Eğer burun tıkanıklığı uzun süre devam ediyorsa veya başka belirtilerle birlikte geliyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.