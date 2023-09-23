Antibiyotik kullanırken alkol alınır mı? Alkolün antibiyotiğe etkisi nedir?

Antibiyotik kullanırken alkol alınır mı çoğu kimse bilmiyor. Bazı ilaçları aldıktan sonra bazı şeyleri tüketmememiz gerektiği bir gerçek. Sizce alkol ile antibiyotik birlikte tüketilebilir mi? Alkol aldıktan sonra antibiyotik içmenin zararları nelerdir? Gelin detaylı bir şekilde bu konuyu inceleyelim!

Antibiyotik Kullanırken Alkol Alınır mı?

Hayatımızın birçok anında hasta olduğumuzda antibiyotik kullanmak zorunda kaldık. Çocukluğumuzda şurup şeklinde olan antibiyotikler büyüdüğümüzde büyük haplara dönüştü. Şimdi ise antibiyotik kullanırken alkol alınır mı merak ediyoruz. Bu konuda her şekilde antibiyotik yazan doktorunuza alkol alıp almamanızın önünde bir engel var mı danışmanızı öneriyoruz.

Sizlere hangi antibiyotiklerle alkol alınabileceğini yazacağız ancak yine de bir doktora kesinlikle danışmalısınız. Bazı antibiyotikler alkolle tepkimeye girerken bazıları ise girmez. Genellikle yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerin alkolle kullanılmasının bir sakıncası olmadığını görüyoruz. İşte o antibiyotikler şu şekilde!

Hangi Antibiyotikleri Kullanırken Alkol Alamayız?

Çoğu zaman aldığımız yaygın antibiyotikler alkolle herhangi bir tepkime vermediği için kullanılmasında bir sakınca yoktur. Aşağıdaki antibiyotikler ise alkolden etkilendikleri için kesinlikle alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Metronidazol ve Tinidazol içeren antibiyotikleri kullanırken alkolden tamamen kaçınmak en iyisidir. Bu maddeler alkol ile tepkimeye girerek kötü durumlara yol açabilmektedir. (bunlar aktif maddelerdir, ilacın marka adı farklı olabilir).

Metronidazol diş apseleri, vajinal enfeksiyonlar, cilt enfeksiyonları, enfekte bacak ülserleri ve yatak yaraları için kullanılır. Eğer bu şikayetlerden biri ile doktora gidip antibiyotik aldıysanız muhtemelen alkol kullanmanız yasaktır.

Tinidazol, metronidazol ile aynı enfeksiyonların çoğunu tedavi etmek ve Helicobacter pylori (H. pylori) adı verilen bakterileri bağırsaklardan temizlemek için kullanılan bir antibiyotiktir. Bu etken madde çok yaygın olmamakla birlikte antibiyotiklerin bazılarında bulunur. Kullanacağınız antibiyotiğin etken maddelerini kontrol etmelisiniz.

Sonuç Olarak Alkol İle Antibiyotik Alınır mı?

Alkol ile antibiyotik almak çoğu durumda sakıncalı değildir ancak alacağınız antibiyotiğin etken maddeleri içerisinde yukarıda bahsettiklerimiz var ise kullanmamalısınız. Ayrıca alkol su kaybına yol açtığı ve vücudu yorduğu için hastayken kullanmanız iyileşmenizi yavaşlatacaktır. Bu sebeple alkol ile antibiyotik alınmamalıdır.