Yurt Time spor projesi ne iş yapar? Yurt Time spor projesi ücreti ne kadar?

Yurt Time spor projesi ne iş yapar ve Yurt Time Spor projesi ücreti ne kadar detaylı bir şekilde araştırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu bu proje sayesinde gençler spor aktivitelerinde görev alarak ek gelir elde edebilecek ve ayrıca sigorta girişleri yapılacağından dolayı daha erken emekli olacaklar. İşte projenin tüm detayları şu şekilde!

YURT TİME SPOR PROJESİ ÜCRETİ NE KADAR? ÖĞRENCİLER NE KADAR KAZANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı yeni girişimle KYK yurtlarında kalan öğrenciler, yurt sisteminin işleyişine katkı sağlama ve ek gelir elde etme imkanına sahip oluyor. Yurt Time projesiyle KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerine katılabiliyor. Bu atamayla öğrenciler sadece para kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda sporla da ilgilenecek.

Proje kapsamında her yurttan 10'ar öğrenci seçilecek. Seçilen kişilere ek gelir elde etmek amacıyla kendi yurtlarında haftada sekiz saati aşmamak üzere günde en fazla iki saat görev verilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacağı içinde seçim konusunda çok daha şeffaf olunacak. Öğrenciler yeteneklerine göre adil bir şekilde seçilecek.

SİGORTA YAPILACAK MI?

Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan öğrenciler sigortalı sayılıyor ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Bu sayede öğrenciler çok erken yaşlarda sigorta girişlerini de yapmış olacaklar. Bu sayede daha erken emekli olabilecek olan gençlerin bu fırsatı değerlendirmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Başvuruları E-Devlet üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

AYLIK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın henüz yeni yeni uygulamaya koyduğu bu proje için 1423TL aylık ücret veriliyordu. Bu ücret bu yıl ne kadar olur henüz resmi olarak açıklanmadı. Ama bazı kaynaklarımıza göre yeni yıl Yurt Time Spor projesi ücreti 1500 ile 2000TL arasında olacak. Öğrenciler için harika bir gelir kapısı olan bu projeye katılmanız mükemmel olacaktır. Az çalışma saatleri ve çalışırken spor yapıyor oluşunuz ise çok güzel bir detay.