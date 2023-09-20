Faiz artarsa borsa düşer mi? FED faiz artarsa borsa ne olur?

Ülkemizde ve dünyada enflasyon ile mücadele için sıklıkla tercih edilen bir yatırım aracı olan borsalar, faiz kararları sonrası nasıl etkilenir? Faiz artarsa borsa düşer mi? FED ve Merkez Bankası faiz kararı borsayı ne yönde etkiler? Borsa yatırımcılarının gözü kulağı 20 Eylül akşamı saat 21:00 da açıklanacak FED faiz kararında. FED faiz artırsa borsa ne olur? Borsada beklenen düzeltme faiz kararlarıyla gelecek mi? Borsa yatırımcılarının günümüzde aklına takılan sorulardan bazıları oluyor. FED faiz kararı sonrası ülkemizde gerçekleşecek olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı borsayı etkiler mi? Merkez Bankası Faiz kararı sonrası altın, döviz ve borsanın nasıl etkileneceği merak konusu.

FAİZ ARTARSA BORSA DÜŞER Mİ?

Finans dünyasında, faiz oranlarındaki değişiklikler piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Faiz oranları, borç verme ve borç alma işlemlerinin maliyetini belirler ve bu nedenle hem bireylerin hem de işletmelerin finansal kararlarını şekillendirir. Faiz oranları arttığında, bu bankaların birbirlerinden borç para alırken ödedikleri faizin artması anlamına gelir. Bu durum, bankaların kredi faizlerini yükseltmelerine yol açar. Dolayısıyla, hem bireyler hem de şirketler kredi çekerken daha yüksek faiz ödemek zorunda kalır. Bireyler için bu, tüketim harcamalarını ve yatırım yapma eğilimini azaltabilirken, işletmeler için yeni projeleri finanse etmeyi daha pahalı hale getirir.

Ayrıca, merkez bankalarının faiz oranlarını artırması, güvenli yatırım araçlarının (örneğin, tahviller) getirisini artırır. Bu nedenle, yatırımcılar daha düşük riskli varlıklara yönelme eğiliminde olabilirler. Hisse senetleri gibi daha yüksek riskli varlıklara olan talep azalırken, bankalara yatırılan mevduatlar artabilir.

FED VE TCMB FAİZ KARARLARI SONRASI PİYASALAR

Bir diğer etki ise enflasyonla ilgilidir. Faiz oranlarındaki artış, genellikle enflasyonun azalmasına neden olur. Çünkü yüksek faizlerle tasarruf yapma fırsatı arttığı için harcamalar azalır ve talep düşer. Bunun sonucunda enflasyonun kontrol altında tutulması amaçlanır. Ayrıca, yüksek faiz oranları ülkeye yabancı yatırımcıları çekebilir, çünkü yüksek faizden yararlanmak isteyebilirler. Bu durum, ülkenin döviz rezervlerini artırabilir.

Sonuç olarak, faiz oranlarının yükselmesi genellikle borsaları olumsuz etkileyebilir. Ancak, piyasaların karmaşıklığı ve birden fazla etkenin rol oynaması nedeniyle, bu tür değişikliklerin net etkisi her zaman tahmin edilemez. Bu nedenle, yatırım kararları alırken dikkatli olmak ve uzman tavsiyesi almak önemlidir.