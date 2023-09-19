Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı!

Merkez bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak belli oldu! Eylül ayı merkez bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Açıklanacak olan faiz kararı sonrası ekonomide hareketlenme olması bekleniyor. Ekonomistlerin faiz kararı hakkında yaptığı tahminler ise herkesi şaşırttı! İşte detaylar!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK!

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak bugün belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkı para politikasına destek açıklamasının ardından Merkez Bankası'nın kademeli faiz artırımına devam etmesi bir haftalık repo faizinin ise 500 baz puan artırılarak %30'a yükseltilmesi öngörülüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN STRATEJİSİ

TCMB'nin Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni yönetimi, seçimlerden bu yana politika faizini 16,5 puan artırdı. Analistlere göre dikkat edilmesi gereken konulardan biri de faiz artışlarına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında Erdoğan'ın ne kadar sabırlı olacağıdır.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI HAKKINDA EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin %25'e çıkmasını beklerken, tahminler %27,5 ile %31 arasında değişiyor. Ankete göre iki ekonomist 600 baz puanlık, dokuz ekonomist 500 baz puanlık, bir ekonomist 400 baz puanlık, iki ekonomist ise 250 baz puanlık artış bekliyor. Reuters anketine göre TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu ortalama faiz tahmini yüzde 35, tahminler ise yüzde 30 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak %30,00'a yükseltileceğini öngörüyor.

21 Eylül Perşembe günü yapılması planlanan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 19 ekonomistin katılımıyla sona erdi. Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin politika faizindeki değişime ilişkin medyan beklentisi 500 baz puanlık artış yönünde. 250 ila 600 baz puan artış öngören ekonomistler, politika faizinin yüzde 27,50 ila yüzde 31,00 aralığında olmasını beklerken, yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 35 ila 45 arasında değişiyor. Merkez bankasının ise faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı belli oldu!