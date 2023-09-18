15 bin TL'nin altı en iyi laptop markaları ve fiyatları! En iyi 4 fiyat performans bilgisayarı!

Teknolojideki gelişmeler sayesinde neredeyse çoğu laptop temel düzeydeki işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu gelişmeler laptop fiyatlarıyla doğru orantılı olarak ilerlememekte, bu durum parayla kalitesizliği satın alma seviyesine gelebilmektedir. 15 bin TL'nin altı en iyi laptop markaları ve fiyatları, bütçenize dost olacak 4 harika fiyat performansı bilgisayarı sizler için aşağıda inceledik!

LAPTOP ALACAKLAR DİKKAT! 15 BİN TL'NİN ALTI EN İYİ LAPTOP MARKALARI VE FİYATLARI!

Gelişen teknolojilerle birlikte dizüstü bilgisayar yani laptoplar günlük hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Dizi film izlemek, oyun oynamak gibi eğlenceli aktivitelerden mühendislikte kullanılan tasarım uygulamaları, grafik çizimleri ve daha pek çok profesyonel alandaki işi gerçekleştirmekte günümüzde laptop kullanımı çok yaygınlaşmıştır.

Özellikle üniversiteler açılmak üzereyken öğrenciler laptop arayışına girmiş durumda. Hem eğitimlerinde kullanabilecekleri hem de keyifli zaman geçirebilecekleri yeterlilik düzeyinde ve en önemlisi bütçe dostu laptopları bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Piyasadaki yüzlerce modelin arasından gerçekten fiyat performansı olan o ürünü bulmak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama endişelenmeyin çünkü sizler için 15 bin TL'nin altı en iyi laptop markaları ve fiyatları aşağıda listeledik.

ACER ASPIRE 3 A315-24P NX.KDEEY.006

Yaklaşık 8000 tl bandında olan bu laptop, her işinizi görebilecek tam anlamıyla fiyat performansı bir ürün. Özellikle dizi film izlemek isteyen, mimarlık inşaat mühendisliği gibi çok çizim gerektirmeyen bölümdeki üniversite öğrencilerinin kaçırmaması gereken bütçe dostu laptop. Full HD ekrana sahip olan bu laptopta sıkıntı yaratabilecek tek konu SD kartın yeterliliğidir ancak bu da ek SD kartı takılmasıyla halledilebilmektedir. Freedos laptop olduğundan alınabilecek en ucuz laptoplardandır.

ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-NJ004

60 Hz ekran yenileme hızı, 256 GB SSD kapasitesi olan bu laptop yaklaşık olarak 12 bin tl bandındadır. Ryzen 5 işlemciye sahip olması bu bilgisayarı benzerlerinden ayırmaktadır.

HP 14-EM0010NT 7P6H7EA

512 GB SSD kapasitesine sahip olan bu laptop oldukça kaliteli bir kasaya sahiptir. Yaklaşık olarak 10 bin tl fiyat bandında yer almaktadır. 14 inç bir bilgisayar olduğundan özellikle günlük hayatta taşıma kolaylığı arayan kişiler oldukça iyi bir seçenek oluşturmaktadır.

LENOVO V15 G3 82TV004MTX

16 GB RAM, Ryzen 7 işlemci ve paylaşımlı ekran kartına sahip olan bu ürün yaklaşık 14 bin tl bandındadır. Oyun bilgisayarı olmamasına rağmen yüksek grafikli oyunlarda bile büyük çoğunlukta kasma sıkıntısı yaşanmamaktadır. Bataryası yaklaşık 3-4 saat gitmektedir. Fiyat performans bilgisayarıdır.