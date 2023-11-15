Bayburt’ta Vatandaşlara Diyabet Konusunda Bilgiler Verildi!

14 Kasım Dünya Diyabet gününde farkındalık yaratmak amacıyla Bayburt'ta yaşayan vatandaşlara Bayburt Devlet Hastanesi poliklinik giriş katında uzman doktorlar...

Bayburt’ta Vatandaşlara Diyabet Konusunda Bilgiler Verildi!
Dünya Diyabet Gününde Vatandaşlar Bilgilendirildi!
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Diyabet konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesi poliklinik giriş katında uzman kişilerce parmak ucu şeker taraması yapıldı.

Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun!

Vatandaşları bilinçlendirmek ve yürütülen çalışmalara dikkat çekmek amacıyla hastanenin giriş katında ’Geleceğimizi Diyabetten Koruyalım’, ’Doğru Beslen, Hareket Et Takipte Kal, Diyabetten Korun’ ve ’Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun’ sloganlarıyla sağlık personellerince stant açılarak, hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları diyabet ve diyet konularında bilgilendirildi.
Hastalıktan korunmak için dengeli beslenmeye ve hareket etmeye dikkat çeken hastane personelleri, diyete ihtiyacı olan hastaları ilgili birimlere yönlendirdiler. Hasta ve hasta yakınlarının merak ettikleri soruları da yanıtlayan sağlık personelleri, sık sık ’Dengeli beslenin, hareket edin, bol su için ve üç beyazdan uzak durun’ hatırlatmasında bulundular.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyabet # diyabet hastalığı
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