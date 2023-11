Büyük Kız Çocuğu Sendromu Nedir? Büyük Kız Çocuğu Sendromunu Etkisi Uzun Yıllar Sürebilir!

Büyük kız sendromu, büyüme çağında ki kızlara, hazır olmadan ailelerinde çok fazla yetişkin sorumluluğu verildiği için en büyük kızların hissettiği yüktür.

Büyük kız sendromu, kadınların aşırı yüklenmiş, stresli ve sürekli başkalarından sorumlu hissetmelerine neden olabilir.

Büyük kız sendromunuz varsa bu psikolojik faktörden sınırlar koyarak, sorumluluklarınızı devrederek kurtulabilirsiniz. Küçük yaşta başlayan bu sıkıntılar ilerde ciddi psikolojik sorunlara dönüşebilir.

Büyük Kız Sendromu Nedir?

En büyük kız sendromu, en büyük kızların benzersiz çocukluk deneyimleri nedeniyle hissettikleri yüktür. Bir ailedeki en yaşlı kıza genellikle fazladan görevler verilir, bu da ortak bir sorumlu ama aşırı yüklenmiş olma "sendromuna" yol açar. Diğer etkiler arasında mükemmeliyetçilik, kaygı ve tükenmişliğin yanı sıra liderlik ve organizasyon becerileri yer alır.

• Örneğin, en büyük kızlar genellikle ev işleri yapmak, kardeşlerine bakmak, ebeveynlerine yardım etmek ve ailelerinde ve dünyada kendi yollarını çizmek zorundadır. Normalde ebeveynlerin yaptığı görevleri yerine getirmeleri için onlara ebeveynlik denir.

• Ebeveynleriniz için kardeşlerin hediyesini organize eden veya bir aile toplantısını koordine eden kişi sizseniz, ancak aynı zamanda başarısızlıktan korkan insanları memnun etmek için eğitildiyseniz, en büyük kız sendromuna sahip olabilirsiniz.

• Ebeveynleştirilmiş en büyük kız çocuğu olmanın diğer etkileri arasında ilişkilerde sınırlarla ilgili sorun yaşamak, eğlenmek için kendini bırakamamak ve her zaman kontrolü elinde tutmak istemek yer alır. Bazen saldırgan ve asi olmaya yol açabilir.

A. Büyük Kız Çocuklarının Annelerine Benzemesi

1. Ebeveynleştirmenin Travması Uzun Sürebilir

Birisi kendisi için uygun olmadan bir yetişkin gibi davranmaya zorlanırsa, önemli sosyal ve duygusal gelişimi kaçırabilir. Biraz sorumluluk iyi bir şeydir, ancak çok fazlası, bir kişinin ebeveynlerini memnun etme ve tüm görevlerini yerine getirme konusunda endişeli hissetmesine neden olabilir.

• Ebeveynleştirme, güvensiz bağlanma stillerine, strese ve kaygıya ve kendini suçlama veya suçluluk duygusuna yol açabilir.

• Dokuz yaşındaki bir çocuktan bulaşıkları yıkamasını istemek ebeveynlik değildir, ancak ondan ailenin tüm yemeklerini pişirmesini veya bir kardeş için tam zamanlı bakıcı olmasını istemek ebeveynliktir.

2. Doğum Sırası Kişiliği Etkileyebilir

Bazı insanlar, daha küçük bir kardeş doğduğunda ebeveynlerinin ilgisinden "tahttan indirildikleri" için, ilk doğan her çocuğun daha sorumluluk sahibi ve daha dengesiz olduğunu iddia eder. Bu her zaman böyle olmayabilir, ancak en yaşlı olmaları, ebeveynlerinin yardıma ihtiyacı olduğunda genellikle en yetenekli çocuklar oldukları anlamına gelir, bu nedenle diğer kardeşlerden daha büyük olana gitme olasılıkları daha yüksektir. Doğum sırası teorisi eski modadır ve psikolojide kısmen çürütülmüştür. Çoğu uzman, kardeş düzenindeki konumunuz deneyimlerinizi ve kişiliğinizi etkilerken, her ailede bağlamına bağlı olarak farklı bir etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirdir.

3. Birçok Kız Çocuğuna Erkek Çocuklardan Fazla Görev Verilmesi

Pek çok kültürde kız ve erkek çocuklara farklı davranılması nedeniyle, ailede çocuk bakımı ve ev işleri genellikle kızlara verilirken, erkeklere başka görevler verilir veya hiç verilmez. Bu, kızların erkek kardeşlerinden çok daha fazla sorumluluk yüklemesine neden olur. Cinsiyet, rol model olma yoluyla en büyük kız sendromunu da etkiler. Bir kız çocuğu, annesinin ev işleriyle ve aileyi organize etmekle aşırı yüklendiğini görürse, kendisinin de böyle davranması gerektiğini düşünebilir.

En büyük kız bazen annenin yerine geçmeye zorlanır. Anne çok meşgul olduğunda kızı onun yerine geçer ve bu da bir çocuğun üstesinden gelemeyeceği kadar çok göreve yol açar.

B. Büyük Kız Sendromunun Tedavisi

1. Sorumlu Olduğunuz Görevleri Sınırlandırın

Her zaman ebeveyninizin yıl dönümü hediyesini ve aile birleşimini planlıyorsanız ve havaalanına gidip geliyorsanız, bu sorumlulukların bazılarını üzerinizden alın. Kardeşlerinize veya diğer sevdiklerinize onları sizden alıp alamayacaklarını sorun. İçeri girmeye ne kadar istekli olduklarına şaşırabilirsiniz!

• Başkalarını memnun etmeye çalışmadan önce kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin. İnsanlara yardım etmek iyidir, ancak kendi iyiliğiniz pahasına değil.

• Hayır demenin sorun olmadığını unutmayın. İlişkilerinizde sınırlar belirleyin, böylece nelere yardım edip edemeyeceğinizi netleştirin.

2. Kendinize Zaman Ayırın

Dans etmek, koşmak, oyun oynamak ya da sadece bir parkta çimlere uzanmak için zaman planlayarak hayatınızda oyunbazlık ve kendiliğindenlik anları yaratın. Bu, hayatın her zaman sorumlu olmakla ilgili olmadığını öğrenmenize yardımcı olabilir. Dinlenmek için zaman ayırın. Rahatlama zamanı planlayarak, iyi uyuyarak ve hoşunuza giden boş zaman aktiviteleri yaparak kendinize özen gösterin.

3. Kendinizle Barışık Olmayı Öğrenin

Olumlu kendi kendine konuşma ile en iyi çabalarınızı teşvik edin. İşleri iyi yaptığınız için kendinize iltifat edin ve işler yolunda gitmediğinde sorun olmadığını kendinize hatırlatın. Bu, çocukken aldığınız olumsuz mesajları, aile için her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğunuz konusunda geçersiz kılmanıza yardımcı olur.

4. İçinizdeki Çocuğa Mektup Yazın

Bazı terapistler, bir parçanızın içinizdeki çocuğun hala çocuksu olduğunu ve çocukken başınıza gelenlerden dolayı acı verici olduğunu söylüyor. O zamanlar kim olduğunuzu düşünerek ve onlara yazarak, o zamanlar yaşadıklarınızı işleyebilirsiniz. Genç halinizi affedin, onlardan özür dileyin ve şimdi onlara nasıl daha iyi davranabileceğinizi düşünün. İçinizdeki çocuğu ortaya çıkarmak, kaybetmiş olabileceğiniz çocukluk ruhunun bir kısmını geri getirmenize de yardımcı olur.

• Bir mektup yazmak istemiyorsanız, kendinizi bir çocuk olarak hayal etmek ve şimdi onlara ne söyleyeceğinizi düşünmek çok yardımcı olabilir.

• Çocukluk benliğinizi yansıtarak, kendi kayıp iç çocuğunuz hakkında daha fazla şey öğrenebilir ve potansiyel olarak ruhunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilirsiniz.

5. Bir Terapist İle Konuşun

Akıl sağlığı uzmanları, sorunlarımıza bizim için işe yarayan şekillerde çözümler bulmamıza yardımcı olur. Terapi, kendinizi ve ailenizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Mükemmeliyetçilik, kaygı, depresyon veya yetiştirilme tarzınızın üzerinizde yapmış olabileceği diğer etkiler konusunda size yardımcı olabilir.

• Karşılaştığınız büyük bir sorununuz olmasa bile terapi, zihinsel sağlığınıza öncelik vermenize ve günlük hayatınızdan daha fazla zevk almanıza yardımcı olabilir.

C. Büyük Kız Çocuklarına Nasıl Yardım Edilir?

1. Duygularını Dinleyin ve Onu Destekleyin

Yardım etmenin ilk adımı, onun neler yaşadığını anlamaktır. Nereden geldiğini bilmek için düşünceli sorular sorun. Yargılamadan dinleyin.

• Ailesinde ve sizin ilişkinizde sahip olduğu sorumluluklar hakkında ne hissettiğini, anne babasının ve kardeşlerinin ona çocukken nasıl davrandığını veya hangi görevler veya olayların onu bunalmış hissettirdiğini sorun.

• Sadece bir dönüm noktasına ulaştığında veya sizin için bir şey yaptığında değil, sevginizi ve ilginizi sık sık ifade edin. Bu, sevginizin onun yaptığı hiçbir şeye bağlı olmadığını gösterir.

2. Ev İşlerini Eşit Şekilde Paylaştırın

Bir kadının veya kızın bulaşıkları yıkamak veya çocuklara bakmak isteyeceğini düşünmeyin. Temizlik, çamaşır, ayak işleri ve çocuk bakımı dahil olmak üzere görevleri tüm hane halkı arasında eşit olarak paylaşın ve görevlerin sizin için nasıl göründüğü hakkında sohbet edin.

• Birbirinden tamamen farklı görevlere sahip olmanın aksine, her iki ortağın da aynı görevleri değiştirmesi, ilişkinin daha adil hissetmesini sağlayabilir.

• Başka bir seçenek de, herkesin zevk aldığı işleri yapmasını sağlamak ve kimsenin sevmediği görevleri kimin yaptığıyla değiş tokuş yapmaktır. Böylece yükü herkes paylaşıyor.

3. Kız Çocuklarına Fazla Yüklenmeyin

Tabağında ne kadar çok şey olduğunun farkında olun ve ondan yalnızca programına ve bunlarla başa çıkma becerisine uygun olan şeyleri yapmasını isteyin.

• Akıl sağlığına öncelik vermek için birkaç gün fazladan görevler yapmaya istekli olun. İyileşmesi için, sorumluluklara karşı ebeveynlerinden daha anlayışlı bir tavır sergilemesi önemlidir.

• O gün yapmak istemediği bir sorumluluktan kurtulmak için periyodik olarak nakde çevirebileceği bir "ücretsiz geçiş hakkı" olduğu bir düzenleme yapın. Bu ona, yapılması gereken tüm ev işlerinden daha önemli olduğunu gösterecektir.

4. Birlikte Zaman Geçirin

Her şey ev işleri ve sorumluluklarla ilgili değil! Konuşmak veya ikinizin de keyif aldığı bir şey yapmak için birlikte kaliteli zaman geçirin. Aktiviteyi, rahatlayabilmesi ve her şeyi organize etme konusunda endişelenmemesi için planlamalısınız.