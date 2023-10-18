Buz Gibi Kesilen El ve Ayak Üşümesine Son! 🥶Bir Kaşığı İçinizi Isıtıyor

Hemen hemen toplumda 5 kişiden 4'ünde görülen el ve ayak üşümesinin bilimsel bir tedavisi henüz kesin bulunamadı. Birçok durumun etken olduğu el ve ayak üşümesi kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir sağlık sorunudur.

Buz Gibi Kesilen El ve Ayak Üşümesine Son!

El ve ayak üşümesini bitirecek en doğal kaynak ise yüzyıl önce Anadolu topraklarında bulunan bir şifa deposudur. 3 malzemeden oluşan bu karışım sayesinde vücut ısısını artırmış olursunuz.

Günlük olarak vücut ısısının artırmak oldukça önemlidir. Aksi halde bağışıklık sistemi azalan vücut ısısına bağlı harekete geçerek vücutta hastalık ilan eder. Bu yüzden tüketilen besinlere dikkat etmekte fayda var. Vücut ısısı kadınlarda adet döngüsünde, öte yandan kan değerler düştüğünde, vücutta kalsiyum protein azaldığında da vücutta kan oranının en az olduğu el ve ayaklarda hemen üşüme belirir.

Yarım su bardağı pekmezin içine bir yemek kaşığı tahin bir tatlı kaşığı da bal ekleyin. Bu karışımdan gün içinde bir kaşık tüketin. Bu karışıma dilerseniz bir damla limon sıkın. Pekmez yüksek oranda antioksidan içerir. Bal da aynı şekilde hem antioksidan hem antioksiyen içerir. Tüm bu besinler bir araya geldiğinde tam doping etkisi yapar.

Tahinde kalsiyum bakımından çok zengindir. Bu besinlere C vitamini bakımından zengin olan limonla da buluşunda kandaki demir oranını anında yükseltir.