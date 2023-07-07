Canan Karatay'dan karaciğeri cam gibi yapan çay! Vücutta biriken kimyasalı söküyor

Karaciğer vücudun en önemli hayati organlarından biridir. Yeterli bir şekilde temizlenmediğinde hastalıklara davetiye çıkarır. Özellikle de cilt ve kilo problemlerine neden olan karaciğeri temizlemenin en iyi yolunu Canan Karatay paylaştı. Prof. Dr. Canan Karatay, karaciğer hastalıklarının vücudun tüm sağlık sistemini alt üst ettiğinden dolayı verdiği çay tarifiyle bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağını belirtti.

Canan Karatay'ın verdiği çay tarifi aynı zamanda vücutta biriken tüm kimyasalları da derinlemesine temizler. Hastalıkları önleyen bu çay tarifini sizler için derledik.

İŞTE CANAN KARATAY'IN KARACİĞERİ TEMİZLEYEN ÇAY TARİFİ

Canan Karatay, tarçından yapılan çayın karaciğeri derinlemesine temizlendiğini belirtti. Karatay, tarçın çayı sadece kilo vermeye fayda sağlamaz aynı zamanda vücutta biriken kimyasalı atarak karaciğerde biriken tüm toksinleri hızla atar.

Hücreleri yenileyen tarçın çayı aynı zamanda kandaki yağ oranını da azaltır. tarçın çayı tüketenlerde bu yüzden akıntı ve sık idrar oluşur. Bunun nedeni de vücuttaki tüm ödem kimyasalları idrar yoluyla atılmasından kaynaklanır.

Bir demliğin içine iki çubuk tarçın bir parça ananas kabuğu bir tane karanfil koyun.

Üzerine bir buçuk bardak su koyun ve kaynatın.

Ortalama 5 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatın.

Akabinde süzüp içine bir damla limon sıkıp için.

Bu çay aynı zamanda gün içinde oluşan yorgunluk ve uyku sorununu da çözer.

Karatay çayın genellikle akşam yatmadan önce ya da sabah aç karnına tüketilmesini tavsiye eder.