Dağların en güçlü silahı! Limondan 10 kat daha antioksidan barındırıyor

Dağ kekiği, bilimsel adıyla Thymus serpyllum, özellikle Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olup geleneksel olarak kullanılan bir şifalı bitkidir. Dağ kekiği, özellikle uçucu yağ içeriği nedeniyle çeşitli sağlık yararlarına sahip olabilir. Ancak, herkesin sağlık durumu farklı olduğu için herhangi bir bitkisel takviyeyi kullanmadan önce bir sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir.

DAĞ KEKİĞİNİN FAYDALARI

Antioksidan özelliklere sahip bileşenleri içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri temizleyerek hücre hasarını önleyebilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

Anti-enflamatuar Etkiler: Dağ kekiği, anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde, iltihaplanmayı azaltarak ve vücuttaki inflamasyonla mücadele edebilir.

Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olan thymol adlı bir bileşen içerir. Bu, mikroplarla savaşarak bağışıklık sistemini destekleyebilir.