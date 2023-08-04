Doğru koşu nasıl olmalı? Boksörlerin günlük uzun koşularındaki sır

Sporcular için koşmanın faydaları nedir? Film izlerken fark ediyoruz, örneğin boks sporunu gerçekten takip etmeyen insanlar bile boksörlerin bir sonraki maçlarına genellikle Rocky Balboa'nın filmlerde yaptığı gibi uzun mesafe koşuları yaparak hazırlandıklarını bilirler.

Peki, boksörler dövüş öncesi neden uzun mesafe koşuları yaparlar? İşte, uzun mesafe koşmanın faydaları

KOŞMANIN FAYDALARI

UZUN MESAFE KOŞUSU NEDEN İYİDİR?

Mantıksal olarak, uzun mesafe koşmanın temel faydalarından biri kardiyovasküler dayanıklılık oluşturmaktır.

Bu herkes için geçerlidir ve aynı şey, 12 raunt devam etmeyi düşünmeden önce fiziksel dayanıklılığa ve dayanıklılığa sahip olması gereken boksörler için de geçerlidir.

Ancak, bir boksörün karşılaştığı zorluklara daha özel olan başka faydalar da vardır.

Örneğin, uzun mesafe koşuları, bir boksörün boks nedeniyle geliştirmiş olabileceği herhangi bir kas asimetrisini ve dengesizliğini düzeltmeye yardımcı olabilir.

Uzun koşular aynı zamanda esnekliğe yardımcı olur ve hatta sakatlanmaları önlemeye yardımcı olabilir ki bu da dövüşü yaklaşan herhangi bir boksör için gerçekten önemli bir şeydir.

Boksörlerin diğer sporculardan daha fazla uzun mesafe koşularına çıkmasının bir başka nedeni de bu sporda belirli bir kilo hedefine ulaşmaları gerektiğidir.

Uzun mesafe koşuları kilo vermek için iyi bir yol olabilir ve bu nedenle bir boksör tartıya çıkmadan önce çok fazla koşabilir.

UZUN MESAFE KOŞUSU NE KADAR OLMALIDIR?

Uzun mesafe koşuları söz konusu olduğunda en iyi boksörlerin her birinin kendi tercihleri ve rutinleri vardır, ancak neredeyse hepsi bunun günde bir kez yapılması gereken bir şey olduğu konusunda hemfikirdir.

Floyd Mayweather'ın bir dövüş öncesinde günde 6-8 mil(1 mil = 1,61 km) koştuğu bildirilirken, Lamont Peterson gibi bazıları bunun iki katını yapıyor.

Bu, koçunuzla birlikte farklı mesafeleri denemek ve sizin için neyin doğru olduğunu bulmakla ilgilidir.