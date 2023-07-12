Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler!

Maç müsabakaları olsun, günlük yaşamımız olsun sporcular maça başlamadan önce veya spor yapmaya başlamadan önce sakatlanmamak için ısınma hareketleri yaparlar. Isınma hareketleri, spor öncesi kaslarımızın direnç kazanmasına yardımcı olur. Spor terapistleri tarafından önerilen esneme hareketleri...

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Esneme hareketleri, kas ve eklem hareketliliğini geliştirdiği için spor yaparken daha fazla sakatlanma riskinizi azaltabilir.

Günlük esnemenin daha iyi denge, esneklik, güç ve çok yönlü spor performansı dahil olmak üzere çok sayıda avantajı vardır.

Her gün yaklaşık 10 dakika esneme hareketleri yapmak, esnekliklerini aktif olarak artırmak isteyenler için spor hekimliği terapistleri tarafından sıklıkla tavsiye edilir.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 1

YAPILACAK EN KOLAY ESNEME HAREKETLERİ NELERDİR?

Spor hekimliği uzmanlarının günlük rejiminize dahil etmeye başlamanızı önerdiği en iyi esneme hareketleri aşağıda listelenmiştir.

KOŞUCU HAMLESİ

Sporcular, özellikle de koşucular için en sevilen ve faydalı esneme hareketlerinden biri lunge hareketidir. Önemli sayıda bacak kas grubunu esnetir.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 2

GÜVERCİN DURUŞU

Bacak hareketliliğini artırmak isteyen herkes güvercin duruşunun müthiş bir esneme hareketi olduğunu görecektir. Özellikle üst bacak ve kalça kaslarını esnetir, bu kaslar tüm gün oturmaktan dolayı sıkışabilir ve gerilebilir.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 3

HAMSTRİNG ESNEME HAREKETİ

Bu esneme hareketi belinizdeki baskıyı azaltırken, adından da anlaşılacağı gibi hamstring kasları için de harikadır.

Aşağı doğru köpek hareketi: Bacaklarınızın tüm arka kısmını esnetmesinin yanı sıra omuzlarınızdaki ve belinizdeki stresi de azaltır.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 4

KOBRA ESNEME HAREKETİ

Kobra esneme hareketi en çok omurga esnekliğini geliştirmesiyle tanınır. Bu tür esneme hareketleri omurgayı uzatmak için mükemmeldir, bu da onu rahatlatır ve bazı sırt ağrısı türlerini hafifletir.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 5

GÖĞÜS AÇICI ESNEME HAREKETİ

Ağırlık kaldıran veya omuzlarını, göğsünü veya kollarını zorlayan herhangi bir şey taşıyan herkes bu esneme hareketini yapmalıdır. Günlerini masa başında geçirenler için de faydalıdır çünkü bilgisayar kullanmak aynı bölgeyi sertleştirebilir.

Kollarınızın arkasındaki kaslar da gerilmesine rağmen, bu esneme hareketi omuzlarınıza ve kollarınıza da fayda sağlar. 

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 6

ÇAPRAZ VÜCUT KOL GERME HAREKETİ

Kollarınızın arkasındaki kaslar da gerilmesine rağmen, bu esneme hareketi omuzlarınıza ve kollarınıza da fayda sağlar. İyi bir kol hareketliliğine ihtiyaç duyan herkes için harikadır.
Demir Çapraz Esneme: Bu tüm vücut esnemesi yapmak için harikadır. Kalçanızın yanlarını esnetir ve omurganızı uzatır. Bu esneme hareketinin bükülme hareketi bel basıncını azaltmaya yardımcı olur.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 7

KELEBEK ESNEME HAREKETİ

Kelebek esneme hareketi kasıkları açmak için harikalar yaratır. Sporda en sık yırtılan kaslardan biridir, bu nedenle onu esnetmek ve esnekliğini korumak çok önemlidir.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 8

KURBAĞA ESNEME HAREKETİ

Kurbağa Esnetmesi: Kurbağa esnetmesi de kasık için mükemmeldir, ancak bu varyasyon aynı zamanda uyluklarınızın ön tarafındaki kasları da esnetir.

Bir sporcu için en iyi esneme hareketleri nelerdir? Spor terapistlerin önerdiği hareketler! - Resim : 9

Dünya'da birçok spor dalının maçlarını televizyonlarda olsun, statlarda olsun izlemeye gittiğimizde, oyuncuların maça başlamadan önce ısındıklarını görürüz. Bu hareketlerde, günlük yaşantımızda spor yaparken sakatlanmamak için uygulayabileceğimiz, spor hekimleri terapistleri tarafından tavsiyelere edilen hareketlerdir.

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