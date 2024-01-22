DSÖ uyardı! Korkutan hastalık geliyor! Ülkelere acil işbirliği çağrısı...

Dünyayı 2019 yılından bu yana kabus gibi saran Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu öne sürülen X hastalığına karşı açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, 'hazılıklı olunmalı' çağrısında bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu'nda "Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Ghebreyesus, "Pandemi anlaşması, karşılaştığımız tüm zorlukları ve tüm çözümleri bir araya getirebilir" ifadelerini kullandı.

"Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" diyen DSÖ Genel Direktörü, "Bu çabalar arasında kaynaklara sahip ülkelere yardımcı olmak için pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlamak için mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirliğine dayalı gözetimi geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi bulunmaktadır" diye konuştu.

COVID-19'DAN DAHA ÖLÜMCÜL OLMASI MUHTEMEL

Ayrıca panelde, X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.