Göz kapağınızda fark etmediğiniz delik olabilir!

Bazı insanlarınki diğerlerinden daha büyük ve daha belirgindir. Bununla birlikte, bir aynaya yaklaşırsanız, çoğu insan her bir alt göz kapağının iç köşesinden yaklaşık 2 milimetre uzakta badem şeklinde küçük bir delik görebilmelidir. Bu bilimsel olarak lakrimal punktum olarak bilinir.

Yahoo Answers'daki yanlış anlamalara ve çok bilmişlere rağmen, gözünüzün oluk ve drenaj sisteminin bir parçası olmasına rağmen bu delik gözyaşı üretmez. Ayrıca ağladıktan sonra burnunuzun çekilmesinin nedeni de budur. Bilgi güçtür.

Belirtildiği gibi, gözyaşını kendisi üretmez. Bu iş elbette gözyaşı kanalına verilmiştir. Deliğin görevi bu gözyaşlarını tahliye etmektir. Gözü lakrimal keseye bağlayan bir kanalın açıklığı gibidir. Gözyaşları bu keseden gözyaşı kanalı yoluyla buruna akar, bu nedenle birkaç damla gözyaşı döktükten sonra burnunuz akar ya da neden bazen boğazınızın arkasında göz damlası tadı alabilirsiniz.

Bundan sonraki kısım korkaklara göre değil.

Göz kuruluğunu durdurmak için bu deliklere silindir şeklinde küçük tıkaçlar yerleştirmeyi içeren tıbbi bir prosedür vardır. Bu, gözün çok fazla sıvı boşaltmasını önlemeye yardımcı olur, nemli, sağlıklı ve enfeksiyonlara karşı daha iyi korunmasını sağlar.

Aynı şekilde, lakrimal punktumun drenaj sistemi bazen geri tepebilir ve akışı tersine çevirebilir. Yani bu deliklerden gözyaşı, akıntı, hava ve hatta kan fışkırdığı bilinmektedir. Bazı insanlar gözlerinden süt fışkırtmak gibi oldukça iğrenç bir "parti numarasını" da bu şekilde yaparlar.

Aslında, İlker Yılmaz adında bir Türk, gözünden 279,5 santimetre (9 fit 2 inç) mesafeye süt fışkırtarak dünya rekorunu elinde tutuyor. Cidden, bunu evde denemeyin, kendinize kötü bir göz enfeksiyonu bulaştırmanın kesin bir yoludur. Günümüzde küçük bir deliğin bu kadar ilginç olabileceğini kim düşünebilirdi?