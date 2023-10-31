Hamilelik Hakkında Nadiren Bahsedilen Gerçekler!

Hamilelik ne kadar zor bir süreç olduğunu herkes tahmin edebilir. Hamile birisinin vücudunda hamilelikten dolayı bazı değişimler meydana gelebilir ama endişelenecek bir şey yok. Televizyonlarda hamilelik hakkında nadiren bahsedilen gerçekleri derledik.

Hamilelik Hakkında Nadiren Bahsedilen Gerçekler!
Hamilelik Hakkında Nadiren Bahsedilen Gerçekler!
Editör: Süleyman Daban
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Hamilelik hakkında ne biliyoruz ? Bulantı, sırt ağrısı, alışılmadık yiyecek seçimleri; bunların hepsi  hamilelikle ilgili iyi bilinen gerçeklerdir. Peki örneğin doğmamış bebeklerin ağlayabildiğini biliyor musunuz? Veya yeni doğan bebeklerde diz kapağı olmadığına dair yaygın inanışın sadece bir efsane olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yüzünüzde ve vücudunuzda pigment lekelerinin oluşabileceği gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısınız? Hamilelik hakkında nadiren bahsedilen gerçekleri derledik...

1. Hamilelik Beklenen Zamandan Uzun Veya Kısa Sürebilir

Bir bebeği bir yıl boyunca anne karnında taşımak bir efsane değildir. Normalde hamilelik, gebe kalma anından doğum anına kadar 266 gün yani 38 hafta sürer. Ancak gerçekte bu sayı daha büyük veya daha küçük olabilir. Örneğin Beulah Hunter tam 375 gün boyunca hamileydi. Fetüs normalden daha yavaş büyüdü, bu yüzden hamileliği bir yıldan fazla sürdü ama sonunda sağlıklı bir kız doğdu.

Bir bebeği bir yıl boyunca anne karnında taşımak bir efsane değildir. Normalde hamilelik, gebe kalma anından doğum anına kadar 266 gün yani 38 hafta sürer. Ancak gerçekte bu sayı daha büyük veya daha küçük olabilir. Bebeğinizin daha erken bir zamanda veya daha geç bir zamanda doğması bebeğinizin sağlıksız doğduğunu göstermez, bu gayet normal bir bir şeydir. Ama yine de doktorunuza danışmanız gerekiyor.

2. Östrojen Hormonu Seviyesi Değişebilir

Bir kadın hamilelik sırasında, hiç doğum yapmadığı takdirde tüm hayatı boyunca üreteceğinden daha fazla östrojen üretecektir .

Bir kadın hamilelik sırasında, hiç doğum yapmadığı takdirde tüm hayatı boyunca üreteceğinden daha fazla östrojen üretecektir.

3. Vücudunuzda Sıvı Birikebilir

hamilelikte ayak büyür mü

Hamilelik sırasında bir kadının sadece belli bölgeleri büyümez, aynı zamanda ayakları da büyür. Bunun birkaç nedeni vardır. Anne adayının vücudunda aşırı sıvı birikmesi, hormonal değişiklikler nedeniyle eklemlerin yumuşaması, kilo artışı nedeniyle ayak kemerinde artan baskıdır.

4. Bebekler Anne Karnında Ağlayabilir

bebekler anne karnında ağlar mı

Bebekler daha doğmadan anne karnında bile ağlayabilirler. Bu yeteneği üçüncü trimesterde geliştirirler ve ağlama genellikle annenin karnına çalınan düşük desibellik bir sese tepki olarak gerçekleşir.

5. Ten Renginiz Değişebilir

Hamile kadınların sık görülen bir “arkadaşlığı” pigmentasyondur. Annelerin %90'ı bu sorunla karşılaşıyor. Yüzlerinde, özellikle alın, burun, çene, elmacık kemikleri ve göz bölgelerinde belirli noktalar görünebilir. Bu pigmentasyonun rengi annenin başlangıçtaki ten rengine bağlıdır: Açık ten rengi koyulaşır ve koyu ten rengi açılır.

Annelerin %90'ı bu sorunla karşılaştığı bir olaydır. Yüzlerinde, özellikle alın, burun, çene, elmacık kemikleri ve göz bölgelerinde belirli noktalar görünebilir. Bu pigmentasyonun rengi annenin başlangıçtaki ten rengine bağlıdır: Açık ten rengi koyulaşır ve koyu ten rengi açılır.

6. Doğmamış Bir Bebek Annenin Yediği Yemeklerin Tadını Algılayabilir

Doğmamış bir çocuk, annesinin tükettiği yiyecekleri hissedebilir, tadabilir ve koklayabilir. Amniyotik sıvılar tarafından emilirler ve gelecekteki bir kişinin yiyecek tercihlerini oluşturabilirler.

Doğmamış bir çocuk, annesinin tükettiği yiyecekleri hissedebilir, tadabilir ve koklayabilir. Amniyotik sıvılar tarafından emilirler ve gelecekteki bir kişinin yiyecek tercihlerini oluşturabilirler.

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