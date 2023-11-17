İki Bacağında Kırık Meydana Gelen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Taburcu Oldu

Evinde geçirdiği kaza sonrasında iki bacağında kırık oluşan ve bu nedenle hastaneye kaldırılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavisinin ardından...

İki Bacağında Kırık Meydana Gelen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Taburcu Oldu
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Taburcu Oldu
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Evinde geçirdiği kaza sonrası iki bacağında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Herkese Teşekkür Etti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatın kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düşmüş ve her iki bacağında da kırık meydana gelmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Başkan Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Sosyal medya hesabından ailesi ile beraber çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Başkan Kılıç, tedavi süreci boyunca kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
Başkan Kılıç, mesajında:

-Geçirdiğim talihsiz kaza sonucu; ziyaret ederek, arayarak, mesaj göndererek desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Taburcu oldum, ailemle birlikte evimizdeyiz. Desteklerinizle birlikte kendimi çok daha iyi hissediyorum. En kısa sürede, çalışmalarına ara vermeden devam eden mesai arkadaşlarımla birlikte olacak, yarının Buca’sı için çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# buca belediyesi # Erhan Kılıç
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