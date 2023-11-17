İki Bacağında Kırık Meydana Gelen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Taburcu Oldu

Evinde geçirdiği kaza sonrası iki bacağında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Herkese Teşekkür Etti

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatın kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düşmüş ve her iki bacağında da kırık meydana gelmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Başkan Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Sosyal medya hesabından ailesi ile beraber çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Başkan Kılıç, tedavi süreci boyunca kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Başkan Kılıç, mesajında: