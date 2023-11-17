Samsun'da Cep Telefonu Gaspı Yaptığı İddia Edilen 3 Şahıs Yakalandı

Samsun İlkadım ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Elde edilen bilgiye göre...

Samsun'da Cep Telefonu Gaspı Yaptığı İddia Edilen 3 Şahıs Yakalandı
Samsun'da Cep telefonu Gaspı: 3 Şahıs Yakalandı

Samsun’da bir kişinin cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde S.D.’nin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen İ.G., E.G. ve Ö.M.G. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# gasp # samsun
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