Kanser tedavisinde yeni dönem! Tedavide kişiye özel yaklaşımlar... Dr. Aktaş: "Kanser kişiye ve kişinin tümörüne özel genetik şifreler taşır''

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Tıbbi Onkoloji'de, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntemlerle ilgili bilgiler paylaştı.

Dr. Aktaş, "Kanser sağlıklı hücrelerden gelişir ve kişiye ve kişinin tümörüne özel genetik şifreler taşır. Bu sebeple her kanserde, türü ve tedavi yöntemi aynı olsa da, alınan sonuçlar farklı olabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kişiye ve tümöre özel tedaviler geliştirmek Tıbbı Onkoloji bölümü açısından oldukça önemlidir" dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM! TEDAVİDE KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIMLAR...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, “Onkolojik tedavilerde uygulanan Yeni nesil dizileme yöntemi, bazen tümör hücresinden alınan bir biyopsiyle, bazen de hastadan alınan basit bir kan tahliliyle yapılabilmektedir. Bu tahlillerin neticesinde ulaşılan genetik incelemenin sonucunda da bir analiz yapılmaktadır. Bu analiz, hastalarımızın kişiye ve tümöre özel hangi tedavilerden ne kadar fazla fayda görebileceğini öngörebilmektedir. Bunun yanında verilen hangi tedavinin daha az yan etki yapabileceğini ve hastanın tedavisinin nasıl daha rahat geçirilebileceğiyle ilgili hekimlerin öngörüleri bulunabilmektedir.

Geleneksel tedaviler ve kemoterapi ile bir çok yan etki ortaya çıkabilmektedir. Hastanın kan değerlerinde azalma, kusma gibi problemler meydana gelmektedir. Yeni nesil sekanslama adı verilen yöntem ile hastada hedefe yönelik bir tedavi belirlendiğinde, diğer bir ifade ile halk arasında ‘'Akıllı ilaç'' olarak bilinen bu ilaçlar sayesinde, tedavideki yan etkiler oldukça azalmaktadır. Bu sayede oldukça iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bunun yanında, hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek hastaların tedavi edilebildiği immünoterapilerimiz mevcuttur. Bu yöntem tek başına veya kemoterapi ve akıllı ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde kullanıldığında olumlu, etkili, çok daha az yan etkiyle ve rahat bir tedavi süreciyle uygulama olanağına sahip olunmaktadır'' diye konuştu.

KANSER HASTALARI PSİKOLOJİK OLARAK NASIL DESTEKLENMELİ?

Psiko-Onkoloji: Kanser hastalarının ilk tanı ve tedavi sürecinden ortaya çıkabilecek ruhsal ve davranışsal faktörlerin, tepkilerin, sorunların belirlenmesi ve kişi odaklı olarak değerlendirilmesiyle hasta ve hasta yakınının süreci mümkün olan en iyi şekilde yaşamalarına, hastalıkla baş etme becerilerinin güçlendirilmesine destek vermeyi hedefleyen yeni bir bilim dalıdır. Modern tıpta artık psiko-onkoloji desteği onkolojik tedavi yönteminin bir parçası olarak kabul görmektedir.

Kanser hastalarının gerek tanı gerek tedavi gerekse zorlu takip süreçlerinde psikolojik destek oldukça büyük önem taşır. Kanser, fiziksel bir hastalık olduğu kadar önemli sosyal ve psikolojik boyutları da olan bir rahatsızlıktır. Tüm aileyi derinden etkileyen yaşamsal bir kriz olan hastalık için sadece hastanın değil yakınlarının da psikolojik destek alması yaşamsal bu krizin hafiflemesine katkı sağlamaktadır.

Kanser tedavisinde ilk evreden itibaren en zorlu süreçlere kadar geçen tüm dönemlerde kanserli hastaya psikolojik yaklaşım önemlidir. Hastaların kendilerini yalnız ve çaresiz hissettiği durumlarda psikologlar devreye girerek tedavinin devamı için hastaya gerekli olan psikolojik desteği sağlayabilmektedirler.

Kanser tedavisi gören kişiler, ağır kemoterapi seansları sonrasında kendilerini bitkin ve savaşmaya devam edemeyecek durumda hissedebilirler. Ağrılı ve sancılı süreçler yaşayan kanser hastaları için psikologlar büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Psikolojik müdahalelerin kanser hastalarının iyileşme sürecini hızlandırdığı da kanıtlanmıştır. Kanser tedavisi sırasında ve sonrasında oldukça büyük bir desteği olacak olan psikologları bu sürece dâhil etmenizde her zaman yarar vardır.