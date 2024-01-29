Korona ve grip salgınını 2'ye katladı! Bu virüs tüm aile bireylerine bulaşıyor

Zatürre (pnömoni), akciğer dokusunun enfeksiyonu anlamına gelir ve bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar tarafından oluşturulabilir. Bu durum, akciğer alveollerinin iltihaplanması ve sıvı veya irin ile dolması ile karakterizedir. Zatürre ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve bazen yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Son günlerde neredeyse koronavirüs ve grip salgınını geçti.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Zatürre belirtileri kişiden kişiye değişebilir ama genellikle şunları içerir:

Öksürük (bazen irin veya kan içerebilir)

Ateş, titreme ve/veya terleme

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya rahatsızlık, özellikle nefes alırken veya öksürürken

Yorgunluk ve zayıflık

İştah kaybı, düşük enerji seviyeleri ve halsizlik

ZATÜRRE NEDENLERİ

Zatürre, farklı mikroorganizmaların neden olduğu bir dizi durumu kapsar:

Bakteriyel Zatürre: Streptococcus pneumoniae en yaygın nedenidir.

Viral Zatürre: Grip (influenza) virüsü gibi virüsler neden olabilir.

Mantar Zatürre: İmmün sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır.

Tedavi süreci:

Bakteriyel Zatürre: Antibiyotiklerle tedavi edilir.

Viral Zatürre: Antiviral ilaçlar bazı durumlarda yardımcı olabilir; ancak çoğu viral zatürre kendi kendine geçer.

Mantar Zatürre: Antifungal ilaçlar gerekebilir.

Dinlenme, bol sıvı alımı ve ateşi kontrol altına almak da önemlidir.

Grip ve pnömokok aşıları

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek (dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan kaçınma)

El yıkama ve kişisel hijyen

Zatürre, özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalıkları veya zayıf bağışıklık sistemleri olan kişiler için ciddi olabilir. Eğer zatürre belirtileri gösteriyorsanız, hızlı bir şekilde tıbbi yardım almak önemlidir.