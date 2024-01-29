Yedikçe kilo verdirten turşu! Günde bir kase yemeniz yeterli

Mor lahana turşusu, hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok faydaya sahip olan bir besindir. Mor lahananın kendine özgü renk ve besin profili, turşu haline getirildiğinde de korunur ve hatta bazı durumlarda faydaları artırılabilir.

MOR LAHANA TURŞUSUNUN FAYDALARI

Mor lahana, C vitamini, K vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir.

Antosiyaninler gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır.



Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini destekler.

Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini destekler. Antioksidanlar, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Antosiyaninler, özellikle kalp hastalığı riskini azaltmada etkili olabilir.

Fermente gıda olan turşu, probiyotikler içerebilir. Probiyotikler, bağırsak sağlığını iyileştirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Antioksidan içeriği, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Mor lahanada bulunan bazı bileşikler, kanserle mücadele özellikleri gösterebilir.

Yüksek K vitamini içeriği, kemik sağlığını destekleyebilir.

Turşu, genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. Yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketimini sınırlaması gerekebilir.

Bazı kişiler lahana veya turşu malzemelerine karşı hassas olabilir.

Mor lahana turşusunun sağlık faydalarını en iyi şekilde elde etmek için, dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi önemlidir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız, yeni bir besin maddesini diyetinize eklemeden önce bir sağlık profesyoneline danışmak en iyisidir.