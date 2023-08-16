Koşu geri egzersizi nedir? Sporcu bacakları oluşturmak için uygulanacak antrenmanlar

Fitness yapıyorsunuz ama bacaklarınız zayıf mı kalıyor? Bu antrenmanlar güçlü bacaklara sahip olmanıza yardımcı olacak. Güç oluşturmak, geri koşmak için kesinlikle en önemli görevlerden biridir. Hız geliştirmek için bacakları üzerinde çalışmak onlar için de son derece yararlıdır.

Koşu geri egzersizi nedir? Sporcu bacakları oluşturmak için uygulanacak antrenmanlar
Koşu geri egzersizi nedir? Sporcu bacakları oluşturmak için uygulanacak antrenmanlar
Editör: Süleyman Daban
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Bacak antrenmanları maçlarda size en zor durumlardan biri ve kötü avantajlarda geri koşmanıza yardımcı olacak. Futbolcular bu bacak antrenmanları sayesinde nasıl hızlanacaklarını biliyorlar. 

Geri koşmada hızlanmayı nasıl kullanacaklarını bildikleri için elit koşucuları diğerlerinden ayıran temel faktörlerden biri olarak kabul edilir.

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bacak antrenmanı

En yüksek son hızı üretme yeteneğine sahip olan arka koşucular, aynı zamanda daha ağır rakiplerin onları çekmesiyle başa çıkabilenler olma eğilimindedir, bu da bacakları üzerinde çalışmanın önemini vurgular.

O halde, geri koşan bacaklar yapmak isteyenler için en iyi egzersizlere bir göz atalım.

Tek Bacak Squat

TEK BACAK SQUAT

Bu özel egzersiz, hızlanmalarını geliştirmek için geri koşmanın güçlendirmesi gereken üç temel kas grubu olan hamstringlerinizi, kalçalarınızı ve dörtlülerinizi çalıştırır.

Nordic Hamstring Curl

NORDİC HAMSTRENG CURL

Çoğu durumda, koşucular sprint yaparken dizleri bükülmüş pozisyondadır. Böylece, Nordic Hamstring Curl hem alt bacaklarınızı hem de hamstringlerinizi çalıştırmanıza yardımcı olur.

Bu egzersiz tatbikatını gerçekleştirmek için topuklarınızı sağlam bir nesnenin altına geçirin ve bir pedin üzerine diz çökün. Sırtınızı düz tuttuğunuzdan emin olarak öne doğru eğilin ve vücudunuzu yavaşça yere doğru indirin. Kendinizi yakalayın ve ardından başlangıç ​​pozisyonuna dönmek için yerden itin.

plyometrics

PLYOMETRİCS

Bazı plyometrics egzersiz setleri, bacaklarını etkili bir şekilde çalıştırmak isteyenlere kesinlikle yardımcı olur.

En yüksek hıza ulaşmaya çalışan geri koşular için mesafe için güçlü atlamalar, tek bacaklı sekmeler ve yanal zıplamalar önerilir.

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