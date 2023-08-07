Kas için ne kadar su içilmeli? Antrenman sonrası kas hacminizi arttıracak tavsiyeler

Güzel bir vücuda sahip olmak hepimiz isteriz. Spor yapıyorsunuz ama istediğimiz sonucu alamıyor musunuz? Yeterince su tüketmiyor olabilirsiniz.

Su, fitness antrenmanlarına başlarken kaslarınızın hacmini ve gücünü artırmak için en iyi dostunuzdur.

Eklemleri kayganlaştırmanın ve vücut ısısını kontrol etmenin yanı sıra, kas-iskelet sistemi de dahil olmak üzere vücudun her yerine besinleri taşır ve enerji sağlar.

GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇİLMELİ FİTNESS?

HİDRASYON NE İŞE YARAR?

Her şeyden önce, hidrasyonun sadece kas gelişimi için değil, genel olarak vücudumuz için çok önemli olduğunun farkına varmak önemlidir.

Vücudun en hayati besin maddelerinden biri olan su, kalp, beyin, akciğerler, böbrekler ve kaslar dahil tüm sistemlerini dengede tutar.

Aslında, vücut su içeriğindeki yüzde ikilik küçük bir azalma bile beynin çok küçük bir büzülmesine neden olabilir, bu da zihinsel odaklanmayı ve motor koordinasyonu bozar.

Ancak yeterli hidrasyonu koruyarak, suyun iyi bilinen sağlık avantajlarının geniş bir listesinden yararlanarak egzersizlerinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

SU METEBOLİZMAYI NASIL HIZLANDIRIR?

Su, metabolizmanızı dengeleyerek ve vücudunuzun sağlıklı bir idrar yolunu korumasına yardımcı olarak sindirim sistemini de geliştirir.

Hafif dehidrasyonun en yaygın belirtilerinden biri de su ile azalan yorgunluktur.

YETERLİ HİDRASYON NE DEMEK?

Araştırmalar, içme suyunun metabolizmayı doğal olarak hızlandırdığı ve iştahı bastırdığı için kilo vermeye bile yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Su, vücudun ana enerji kaynakları olan protein ve glikojen yapılarını oluşturmak için gerekli malzemeleri sağladığı için kas kazanımını teşvik etmede çok önemli bir işlev görür.

KAS İÇİN NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Sadece daha iyi hareket özgürlüğü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onları esnetecek kadar iyi kaslar oluşturmanıza da yardımcı olur.

Sonuç olarak, yeterince su içmek kasları korumak ve geliştirmek için çok önemlidir.

KAS KAZANMAK İÇİN NE KADAR SU İÇMELİ?

Amerikan Egzersiz Konseyi, genel bir kural olarak antrenmanınızdan yaklaşık iki veya üç saat önce 0,59 litre su tüketmenizi önerir.

Egzersiz yapmadan önce sekiz ons su ve egzersiz yaparken her 10 ila 20 dakikada bir yedi ila 0,30 litre su tüketilmesini önerirler.

Ek olarak, antrenmanınızdan en geç 30 dakika sonra 0,20 litre su içmeniz önerilir. Ek olarak, antrenmanınız boyunca kaybedilen her kilo vücut ağırlığı için 0,74 litre su içmelisiniz.