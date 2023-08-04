1 yudumu beyne depar atıyor! Muhteşem keşif: Anne sütüyle aynı özellikte

Bilimsel araştırmalarda uzmanları bile şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Anne sütüne eş değer süt keşfedildi. Bu süt beyinsel gelişimi adeta ileri seviyeye çıkartıyor. İşte beyne depar atan o süt.

1 yudumu beyne depar atıyor! Muhteşem keşif: Anne sütüyle aynı özellikte
Muhteşem keşif: Anne sütüyle aynı özellikte
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Anne sütü gelişim açısından en gerekli besin öğelerinden biridir. Ancak bununla beraber anne sütü bir süre sonra tüketilmemesi gerekiyor. Bilimsel araştırmalarda anne sütünde bulunan protein vücuda oldukça fazla gelir. Özellikle 1 yaşından sonra fazla gelen bu protein hakkında uzmanlardan uyarı geldi. Bunun yerine Anne sütüne eş değer ancak yüksek oranda proteine sahip olmayan eşek sütü önerildi.  

Peki eşek sütü nedir ve neye fayda sağlar? Eşek sütü hakkında bilinmesi gerekenleri gelin beraber inceleyelim. 

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Anne sütüyle eş değer eşek sütü

EŞEK SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Eşek sütü anne sütünün bıraktığı boşluğu doldurur. Vücutta özellikle beynin gelişimine katkı sağlayarak hücreleri yeniler. Eşek sütü, sayesinde alzheimer unutkanlık gibi riskli hastalıklar ileri yaş dönemlerinde yaşanmaz. 

Eşek sütünün faydaları

Bunun yanı sıra bir damla eşek sütü vücutta adeta doping etkisi sağlar. Gelişimin yanı sıra enerji depolarını hareketlendirerek stres hormonunu azaltır. Sinir hücrelerini güçlendirir. 

Eşek sütü, inek sütünün 10 katı daha faydalıdır. Hücreleri yenilemede etkili olduğundan yaşlanmayı engeller. Uzun vadeli kemik gelişimi destekler. Eşek sütü sayesinde kırılmaz kemiklere sahip olursunuz . 

Eşek sütünün faydaları

İçeriğinde yoğun miktarda magnezyum ve kalsiyum barındırdığından eşek sütü organların daha sağlıklı çalışmasını destekler. 

Bilimsel araştırmalarda içeriğinde bulunan lizozim enzimleri kanser hücrelerini adeta yok eder. Vücutta hücrelerle savaşmak yerine ortadan kaldırarak yok olmasını sağlar. 

Eski yıllarda eşek sütüyle bebekler yıkanırdı. Hem ciltlerindeki tüyler azaltılır hem de güzel olmaları için eşek sütünde bekletilirdi. Bunun aynı sıra saraylarda sultan ve cariyeleri de bu sütle yıkanırdı. 

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