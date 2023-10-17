Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Kış aylarının doğal ilacı

Mandalina, vücuda sayısız sağlık faydası sunan, C vitamini, kuvvetli antioksidanlar ve su içeriği bol bir kış meyvesidir. Ayrıca potasyum, B vitaminleri ve koruyucu flavonoidler gibi antioksidanlar içerir. İşte mandalina sağlık faydaları ve besin değeri bilgisi:

Mandalina ve Mandalina Kabuğu Faydaları Nelerdir?

C Vitamini Bakımından Zengindir: Mandalina, C vitamini deposu olarak bilinir. Bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığına karşı korur ve vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

Kemik Gelişimine Katkı Sağlar: İçerdiği kalsiyum ve fosfor, kemik sağlığını destekler ve gelişimine katkıda bulunur.

Göz Sağlığını Korur: A vitamini içeriği sayesinde mandalina, göz sağlığını korur ve gece körlüğü gibi göz hastalıklarını önler.

Yüksek Bir Antioksidan Kaynağıdır: İçerdiği antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Mandalina, bağışıklık sistemini destekler ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kalp Sağlığına Faydalıdır: Kalp sağlığını destekler, kalp hastalığı risk faktörlerini azaltır ve tansiyonu düzenler.

Yüksek Kolesterole Karşı Etkilidir: Mandalina, yüksek kolesterole karşı fayda sağlar ve kolesterol seviyelerini dengeler.

Kollajen Dengesini Sağlar: Vücuttaki kollajen üretimini destekler, cilde fayda sağlar ve yaşlanmayı geciktirir.

Kanser Önleyici Özelliklere Sahiptir: İçerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltır ve tümörlerin büyümesini engeller.

Tüketmeyi ihmal etmeyin!

Ameliyat Sonrası İyileşmeyi Hızlandırır: Ameliyat sonrası dönemde yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Yüksek Lif İçeriği ile Tokluk Süresini Uzatır: Mandalina, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve açlık krizlerini önler.

Mandalina Kaç Kalori? Mandalina Besin Değeri

Mandalina, çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengin bir meyvedir. İşte mandalina içeriğinde bulunan bazı önemli vitamin ve mineraller:

C Vitamini

A Vitamini

B1 Vitamini (Tiamin)

B2 Vitamini (Riboflavin)

B3 Vitamini (Niasin)

B9 Vitamini (Folik Asit)

Potasyum

Sodyum

Magnezyum

Kalsiyum

Demir

Fosfor

Mandalina Besin Değerleri: Sağlığınıza katkıda bulunan mandalina, aynı zamanda düşük kalori içeriği ve uzun süre tok tutma özelliği ile dikkat çeker. Yaklaşık 150 gram mandalina besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Kalori: 55

Karbonhidrat: 14 gram

Protein: 0,9 gram

Yağ: 0,4 gram

Lif: 2 gram

Şeker: 12 gram

C Vitamini: Günlük değerin %27'si

A Vitamini: Günlük değerin %4'ü

Potasyum: Günlük değerin %4'ü

Mandalina, lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da büyük öneme sahip bir meyvedir. Günlük beslenme düzeninize mandalina eklemek, sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabilir.