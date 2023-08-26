Masum görülen bu besinlere dikkat! Kalp krizine yol açıyor

Uzman doktor herkesin severek yediği bu besinleri tüketen kişilere önemli uyarılarda bulundu. Kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyip kalp krizi riskini artıran bu besinler hangileri? İşte masum görülen ama sağlığımıza ciddi zararı dokunan o yiyecekler...

Masum görülen bu besinlere dikkat! Kalp krizine yol açıyor
Masun görülen bu besinlere dikkat! Kalp krizine yol açıyor
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Dünyaca ünlü kardiyoloji uzmanı masum görülen besinlerin kalbe verdiği zararlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Sharonne ve kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlığını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli besinlerin bazılarını paylaştı. Masum görülen bu besinleri yerken tekrar düşünün! İşte kalp krizine yol açabilen o yiyecekler...

MASUM GÖRÜLEN BU BESİNLERE DİKKAT

Masum görülen bu besinlere dikkat! Kalp krizine yol açıyor - Resim : 1

İŞLENMİŞ GIDALAR

Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar vücudunuz için çok zararlı. Uzmanlar, sosis gibi işlenmiş etlerin yüksek kalori, doymuş yağ, tuz ve nitrat gibi katkı maddeleri içerdiğini açıklıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün işlenmiş et yemenin kansere neden olduğunu belirlediğini açıklamıştı. Bu sebeple sağlığınızı korumak için bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

PUDİNG

Puding tadı ve lezzeti ile çok sık tüketilen tatlılardan biri. Ancak puding içerisinde yüksek miktarda şeker içeriyor. Pudingi aşırı tüketmek kilo alımına sebep oluyor. Uzmanlar fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor.

ENERJİ İÇECEKLERİ 

Enerji içecekleri kendi  içinde yüksek oranda şeker içeriyor. Son derece sağlıksız olan enerji içecekleri yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabilir. Uzman, bunun kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Masum görülen bu besinlere dikkat! Kalp krizine yol açıyor - Resim : 2

Hindistan cevizi yağı birçok alanda sıkça kullanılıyor. Ancak Hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabilir. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılıyor. Hindistan cevizi yağı genellikle çok sağlıklı olarak biliniyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.

KAHVE KREMASI 

Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Ancak kahvenin kremalı halini içmeyi sevenler için tehlike kapıda! Çünkü kremalı kahveler çok derecede şeker ve trans yağı içerisinde bulunduruyor.

PATATES KIZARTMASI

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemez Leziz tadıyla kahvaltıda, öğle ya da akşam yemeğinde çok sık tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor. Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.

CİPS 

Fazla tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktör. Cips içerisinde vücut için sağlıksız olan birçok şey bulundurur. Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızı tavsiye etti.

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Faydalanılan kaynak: CNN

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