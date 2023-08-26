Masum görülen bu besinlere dikkat! Kalp krizine yol açıyor

Dünyaca ünlü kardiyoloji uzmanı masum görülen besinlerin kalbe verdiği zararlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Sharonne ve kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlığını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli besinlerin bazılarını paylaştı. Masum görülen bu besinleri yerken tekrar düşünün! İşte kalp krizine yol açabilen o yiyecekler...

MASUM GÖRÜLEN BU BESİNLERE DİKKAT

İŞLENMİŞ GIDALAR

Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar vücudunuz için çok zararlı. Uzmanlar, sosis gibi işlenmiş etlerin yüksek kalori, doymuş yağ, tuz ve nitrat gibi katkı maddeleri içerdiğini açıklıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün işlenmiş et yemenin kansere neden olduğunu belirlediğini açıklamıştı. Bu sebeple sağlığınızı korumak için bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

PUDİNG

Puding tadı ve lezzeti ile çok sık tüketilen tatlılardan biri. Ancak puding içerisinde yüksek miktarda şeker içeriyor. Pudingi aşırı tüketmek kilo alımına sebep oluyor. Uzmanlar fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor.

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içecekleri kendi içinde yüksek oranda şeker içeriyor. Son derece sağlıksız olan enerji içecekleri yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabilir. Uzman, bunun kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı birçok alanda sıkça kullanılıyor. Ancak Hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabilir. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılıyor. Hindistan cevizi yağı genellikle çok sağlıklı olarak biliniyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.

KAHVE KREMASI

Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Ancak kahvenin kremalı halini içmeyi sevenler için tehlike kapıda! Çünkü kremalı kahveler çok derecede şeker ve trans yağı içerisinde bulunduruyor.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemez Leziz tadıyla kahvaltıda, öğle ya da akşam yemeğinde çok sık tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor. Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.

CİPS

Fazla tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktör. Cips içerisinde vücut için sağlıksız olan birçok şey bulundurur. Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızı tavsiye etti.

Faydalanılan kaynak: CNN