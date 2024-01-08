Sağlık Bakanlığı Uyardı! "Enfeksiyonlarına Sık Rastlanan Bir Mevsimdeyiz"

Türkiye genelinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları uyardı. Özellikle nezle enfeksiyonunun daha hızlı yayıldığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Uyardı! "Enfeksiyonlarına Sık Rastlanan Bir Mevsimdeyiz"
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Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda geçirilen süre arttı. Bu da bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığında artış yaşandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı.

Bakan Koca, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarını da paylaştı. Ünal, bulaşıcılığın önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

Uzmanlar, enfeksiyonlardan korunmak için mesafe kuralına dikkat çekiyor. Sık sık elleri yıkamak da önemli.

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# fahrettin koca
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