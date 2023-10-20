Tıkalı Sinüslere Son! Sinüslerinizi Açan Müthiş Formül!

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar arttı. Sinüzit hastalığı hemen hemen hepimizin yaşadığı bir problem. Yaşam kalitemizi düşüren ve günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen sinüzit hastalığının doğal tedavi yöntemleri de mevcut. Peki, nedir bu sinüs ve sinüzit?

Sinüs ve Sinüzit Nedir?

Yüz kemikleri ve kafatası içerisinde bulunan sinüslerin içleri solunum yolu hücreleri ile doludur. Mukus salgılama, solunan havayı ısıtma ve nemlendirme, yabancı partikülleri tutma ve bakterilerin çoğalmasını engelleme sinüsün işlevleri arasındadır. Sinüzit ise sinüsleri örten hücre tabakalarının iltihaplanması olarak tanımlanır. Bakteri ve virüsler sinüsleri tıkar ve sinüzit hastalığını tetikler.

Sinüzit hastalığının oluşmasında birçok faktör vardır. Bunlar; kişisel ve çevresel faktörler, çeşitli virüsler, soğuk algınlığı ve grip, alerjik etmenler ve geniz eti gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Sinüzit hastalığı herkeste rastlanabilecek ve kişiye göre farklılık gösterecek bir problemdir. Evinizde çeşitli doğal formüllerle sinüslerinizi açmanın yolu artık çok kolay. Sinüslerinizi açacak müthiş formül tüm detaylarıyla yazımızda.

Sinüslerinizi Açacak Formül Tarifi

Malzemeler;

1 bardak sıcak su

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığının ucuyla kırmızı cayenne biberi

1 çay kaşığının ucuyla toz zencefil

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı;