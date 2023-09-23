Uzmanlar uyarıyor! Kahvaltı öğününü atlayarak öğlen yağlı besinleri tercih etmek kesinlikle yanlış!

Uzman Diyetisyen Büşra Tekin, "Okul kantinlerinde çok fazla kızartma ve paketli gıdaları görmekteyiz. Simit, poğaça gibi aşırı yağlı karbonhidratlı besinlerin sabah aç karnına tüketimi, kahvaltı öğününü atlayarak çocukların öğle yemeğinde yağlı besinleri yanında gazlı içecekleri tercih etmeleri bunlar kesinlikle yanlış. Çocuklarımızda vitamin, mineral eksikliği başta olmak üzere büyüme geriliği gibi çeşitli sağlık sorunları görülebilir” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR!

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de obezite gittikçe artan bir sorun olarak öne çıkarken uzmanlar her fırsatta sağlıklı beslenme ve egzersiz yapılması konusunda uyarıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Dünya Obezite Atlası'nda yer alan bilgilere göre 2035 yılında çocukluk çağı obezite oranında Türkiye’nin üst sıralarda yer almasının öngörüldüğü belirtilirken hastalığa karşı çocukluktan itibaren bilinç sağlanması gerekliliğini belirtiyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Büşra Tekin de çocukların beslenme çantalarında yer alan ürünlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Uzman Diyetisyen Tekin, paketli gıdalar, yağlı, kızartma türü ürünler yerine sağlıklı besin gruplarının tüketilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

HEM OKULDA HEM EVDE TÜKETTİKLERİ BESİNLER ÇOK ÖNEMLİ!

Obeziteye karşı çocukluk çağından itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığının edinilmesi gerektiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Büşra Tekin, “Çocuklarımızın uzun bir zaman dilimi okulda geçtiğinden dolayı hem okulda hem evde tükettikleri besinler çok önemli. Maalesef ki son zamanlarda çocukluk çağında artan obeziteden dolayı besin tercihleri de değişmekte.

Öncelikle kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve maalesef ki çocuklarımızın en fazla atladığı öğündür. Bu öğünün atlanmasının sebepleri de çocukların geç uyanması, uykusuzluk problemi, iştahsızlık veya sabah uyandığında besin tüketimini reddetmesinden kaynaklıdır. Eğer doğru ve sağlıklı bir kahvaltı yapılmazsa okulda konsantrasyon ve dikkat eksikliği gelişebilmekte. Çocuklarımızda bundan kaynaklı okul başarısı düşmekte, baş dönmesi, baş ağrısı gibi fizyolojik sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı en önemli olan kahvaltı öğününün imkan varsa evde yapılmasını tavsiye ederiz. İmkan yoksa bile çocuğun beslenme çantasına bir kahvaltı öğününün eklenmesini tavsiye etmekteyiz.

Kahvaltı olarak içecek tarzında tercih edecekse çocuğumuz sağlıklı süt, ayran, kefir gibi içeceklere yönelmeli, meyve suyunu paketli değil taze sıkılmış olarak ailelerimizin evde hazırlamasını tavsiye ediyoruz. Besin grubuna bakacaksak eğer besleyici olarak tam buğdaydan yapılmış peynirli, bol yeşillik içeren sandviç grupları yapılabilir. Tam buğday unundan yapılmış ev poğaçaları yapılabilir. Annelerimizin hazırladığı sebzeli, sağlıklı börek grupları olabilir. Muz, elma gibi tüketimi kolay meyveleri de çocuklarımızın beslenme çantasına eklemeliyiz” şeklinde konuştu.

AİLELER OKUL KANTİNLERİNİ GÖZLEMLEMELİ!

Paketli gıdalar ve yağlı ürün tüketimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Tekin, “Okul kantinlerinde çok fazla kızartma ve paketli gıdaları görmekteyiz. Kızartma ürünü varsa çocuğumuzun tercih etmesini bir nebze engelleyip evde fırında yapılmış veya ızgara tarzında sandviçlerin arasına köfte, tavuk veya ton balığı eklenip çocuklarımıza evden bu alternatifleri oluşturmamız gerekmektedir. Ayrıca kantinlerdeki paketli gıdaların özendirici, cezbedici etkisi olsa dahi o gruplardan uzaklaşabilmesi için beslenme çantalarına ara öğün tarzında fındık, badem ceviz gibi kuru yemiş gruplarından veya kuru incir, kayısı gibi tatlı, kuru meyvelerden ekleme yapılıp çocuğun kan şekerini dengede tutarak paketli gıdalara yönelmesi de bu şekilde engellenmiş olabilir. Beslenme çantalarını mutlaka bir ana bir ara öğün şeklinde besin gruplarının yerleştirilmesi gerekmekte.

Aileler eğer imkan varsa okul kantinlerine kendileri gidip gözlemleyebilir. Simit, poğaça gibi aşırı yağlı karbonhidratlı besinlerin sabah aç karnına ilk tüketimi, kahvaltı öğününü atlayarak çocukların öğle yemeğinde direkt kantinden yağlı, kızartmalı besinleri yanında gazlı içecekleri tercih etmeleri bunlar kesinlikle yanlış, çocuğun büyümesini, gelişmesini olumsuz yönde etkiler. Çocuklarımıza vitamin, mineral eksikliği başta olmak üzere büyüme geriliği gibi çeşitli sağlık sorunları görülebilir” dedi.