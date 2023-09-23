Hafta sonu piknik yapmak isteyen Ankaralılar ve günübirlikçi Başkentliler için vazgeçilmez. Ankara'nın en güzel piknik alanları hafta sonunun da gelmesi ile merak ediliyor. Peki bu piknik yerleri arasında hangileri var? Ankara'nın en güzel piknik alanlarında piknik yapmak mümkün mü? İşte ayrıntılar...

ANKARA'NIN EN GÜZEL PİKNİK ALANLARI

Ankara'nın en güzel piknik alanları

KARTALTEPE KENT ORMANI MESİRE ALANI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Kartaltepe Kent Ormanı piknik alanı, Ankaralılar tarafından en çok tercih edilen doğal ortamlar arasında. Tam teşeküllü olan Ankara'nın en güzel piknik alanları arasındaki bu piknik alanında her şey düşünülmüş. Geniş bir alana yayılan mesire alanında açık ve kapalı mangal alanları, kalabalık gruplar için çardaklar, çay ve kahve içip, yemek yiyebileceğiniz restoran, yeterli tuvalet hizmeti mevcut.

YAKACIK MESİRE ALANI

Ankara'nın en güzel piknik alanları içerisinde sayılan bu yer, Ankara’nın Keçiören'de bulunuyor. İçerisinde küçük bir lunapark bulunması sayesinde özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği Ankara Yakacık Mesire Alanı, büyük bir çevreye yayılması bakımından oldukça tercih ediliyor. Mangal ve barbekü için özel alanlar mevcut.

ÇINARALTI PİKNİK ALANI

Ankara’nın Alacaatlı mevkiinde bulunan Ankara'nın en güzel piknik alanları içerisinde olan Çınaraltı Piknik Alanı, hafta sonları Ankaralılar tarafından oldukça rağbet gören piknik alanları arasında. Özellikle Ümitköy tarafında oturanların sık sık geldiği piknik alanında mangal alanları dışında bir de işletme mevcut.

YEŞİLDERE MESİRE ALANI

Ankara’dan biraz uzaklaşmak istediğinde sığınabileceğiniz, yemyeşil bir alanda kurulu Yeşildere Mesire Alanı’nda her şey düşünülmüş. Ankara'nın en güzel piknik alanları içerisinde yer alan Yeşildere Mesire Alanı'nda ailenizle veya arkadaş grubunuzla doyasıya mangal yapabilir, çam ağaçları gölgesinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.