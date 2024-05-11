Bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurye hayatını kaybetti

Olay, Balıkesir'de meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurye hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve kuryelik işinde çalışan A.E.A. (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun birçok yerinden 10 bıçak darbesi alan A.E.A., olay yerinde yaşamını yitirdi. A.E.A.'nın cenazesi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. A.E.A.'nın ailesinin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı öğrenildi.


İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüpheli E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya dair  açıklama yaptı:  "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkartan üniversite öğrencimiz A.E.A.'nın hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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