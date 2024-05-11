Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandı

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandı
Editör: Yağmur Biçen
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Melikgazi ilçesi  Gültepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen asker eğlencesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya rastgele ateş açıldı.

Vatandaşların polise ihbar etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri harekete geçti. Ekipler, havaya ateş açan 4 kişiyi tespit ederek gözaltına alırken, araçlarında da arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bursa # asker eğlencesi # rastgele ateş # ruhsatsız silah
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