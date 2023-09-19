İşte İzmir'in en güzel piknik alanları
Piknik yapmak isteyen İzmirliler bu habere çok sevinecek. İzmir'in en güzel piknik alanları listesini derledik. Peki İzmir'de piknik yapılacak en güzel yerler hangileri? İşte yanıtı...
İzmir'de piknik yapmak isteyen İzmirliler bu haberi merak ediyor. İzmir'in en güzel piknik alanları arasında olan bu yerler hangileri? Peki bu piknik ve mesire alanlarında mangal yapılıyor mu? İzmirlilerin merak ettiği bu soruların yanıtı aşağıda yer alıyor.
İZMİR'İN EN GÜZEL PİKNİK ALANLARI
KAYNAKLAR PİKNİK ALANI
Buca'da bulunan Kaynaklar Piknik Alanı, yeşillikler içinde bir vaha gibi. Burada hem piknik yapabilir hem de çocuklarınız için oyun parkları, hayvanat bahçesi ve at binme imkanları bulabilirsiniz. Kaynaklar Piknik Alanı’nda mangal yapmak serbesttir.
ÇİÇEKLİKÖY PİKNİK ALANI
Bornova'da bulunan Çiçekliköy Piknik Alanı, doğal bir göletin kenarında kurulmuş bir mesire yeri. Burada hem piknik yapabilir hem de göletin etrafında yürüyüş yapabilirsiniz. Çiçekliköy Piknik Alanı’nda mangal yapmak serbesttir.
BUCA GÖLET
Buca'daki Buca Gölet, şehrin ortasında bir doğa harikası. Burada hem piknik yapabilir hem de göl manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Buca Gölet’te mangal yapmak serbesttir.
BALÇOVA TELEFERİK
Balçova'daki Balçova Teleferik, sizi şehrin üzerine çıkaran bir macera adeta. Burada hem teleferikle yukarı çıkabilir hem de ormanın içinde piknik yapabilirsiniz. Balçova Teleferik’te ne yazık ki mangal yapmak yasaktır.
SASALI KENT ORMANI
Çiğli'deki Sasalı Kent Ormanı, İzmir’in en büyük kent ormanı. Burada hem piknik yapabilir hem de doğal yaşam parkını ziyaret edebilirsiniz. Sasalı Kent Ormanı’nda mangal yapmak serbesttir.