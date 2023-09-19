İşte İzmir'in en güzel piknik alanları

İzmir'de piknik yapmak isteyen İzmirliler bu haberi merak ediyor. İzmir'in en güzel piknik alanları arasında olan bu yerler hangileri? Peki bu piknik ve mesire alanlarında mangal yapılıyor mu? İzmirlilerin merak ettiği bu soruların yanıtı aşağıda yer alıyor.

İZMİR'İN EN GÜZEL PİKNİK ALANLARI

İZMİR'İN EN GÜZEL PİKNİK ALANLARI

KAYNAKLAR PİKNİK ALANI

Buca'da bulunan Kaynaklar Piknik Alanı, yeşillikler içinde bir vaha gibi. Burada hem piknik yapabilir hem de çocuklarınız için oyun parkları, hayvanat bahçesi ve at binme imkanları bulabilirsiniz. Kaynaklar Piknik Alanı’nda mangal yapmak serbesttir.

ÇİÇEKLİKÖY PİKNİK ALANI

Bornova'da bulunan Çiçekliköy Piknik Alanı, doğal bir göletin kenarında kurulmuş bir mesire yeri. Burada hem piknik yapabilir hem de göletin etrafında yürüyüş yapabilirsiniz. Çiçekliköy Piknik Alanı’nda mangal yapmak serbesttir.

BUCA GÖLET

Buca'daki Buca Gölet, şehrin ortasında bir doğa harikası. Burada hem piknik yapabilir hem de göl manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Buca Gölet’te mangal yapmak serbesttir.

BALÇOVA TELEFERİK

Balçova'daki Balçova Teleferik, sizi şehrin üzerine çıkaran bir macera adeta. Burada hem teleferikle yukarı çıkabilir hem de ormanın içinde piknik yapabilirsiniz. Balçova Teleferik’te ne yazık ki mangal yapmak yasaktır.

SASALI KENT ORMANI

Çiğli'deki Sasalı Kent Ormanı, İzmir’in en büyük kent ormanı. Burada hem piknik yapabilir hem de doğal yaşam parkını ziyaret edebilirsiniz. Sasalı Kent Ormanı’nda mangal yapmak serbesttir.