Varisli Bölgeye Birkaç Damla Sürün Bakın Neler Oluyor! Varis Hastalığına Doğal Tedavi Yöntemi!

Varis zaman zaman herkeste oluşan bilen bir rahatsızlık türüdür. Varisler, daha çok uzun süre ayakta kalmaya bağlı olarak; ağrıya, ağırlık hissine ve özellikle bileklerde şişmeye sebep olabiliyor. Ayak ve bacaklara oldukça rahatsızlık veren varisler aynı zamanda görünüş olarak da rahatsız edici bir hale gelebiliyor. Erkeklere oranla daha çok kadınlarda görülen varis hastalığı, genetik sebeplerden de ortaya çıkabiliyor. Özellikle ailede varis hastalığını geçirmiş biri varsa bu durum varis oluşumu riskini artırıyor.

Daha çok bacaklarda görülen varis, genişlemiş morumsu damarlar olarak ortaya çıkar. Varis çeşitleri birbirinden farklı olarak ortaya çıkabilir. Kimi varisler sadece görünüş odaklı olur, kimi varisler toplardamar eksikliğinden kaynaklanabilir ve kimi varislerse iki faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Varisin oluşumundaki en temel sorun; toplardamar duvarlarının kuvvetini ve dayanıklılığını sağlayan bazı maddelerin eksikliğidir. Varis daha çok kadınlarda, genetik aktarımlarda, hareketsiz yaşam tarzını benimseyenlerde, hareketsiz ve sürekli ayakta kalınan işlerde ve hamilelik sonrası kadınlarda görülür. Peki, varis hastalığını nasıl engelleriz? İşte varis hastalığına şifa olacak doğal varis tedavisi yöntemi…

Varis Hastalığına Doğal Tedavi Yöntemi

Malzemeler;

4 diş ezilmiş sarımsak

2 tatlı kaşığı öğütülmüş karanfil tozu

Yeteri miktarda zeytinyağı

Hazırlanışı;