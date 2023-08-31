Yemen'de kızamık alarmı! 7 ayda 413 kişi hayatını kaybetti

Dünya'da kızamık salgını yeniden gündemde. Dünya Sağlık Örgütü, salgının boyutunu gözler önüne serdi. DSÖ'den yapılan açıklamada sadece Yemen'de 7 ay içerisinde kızamık nedeniyle 413 ölüm gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen'de kızamık alarmı! 7 ayda 413 kişi hayatını kaybetti
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Kızamık, yeniden dünyanın gündemine geldi. Dünya Sağlık Örgütü, kızamıkla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de çocuklarda kızamık ve kızamıkçık vakalarının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Yemen'de sene başından temmuz ayı sonuna kadar 34 bin 300 kızamık ve kızamıkçık vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kızamık nedeniyle 413 ölüm yaşandığı kaydedildi.

Geçen yıl aynı nedenle 27 bin vaka, 220 ölüm kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, kızamık vakalarında ve can kaybında yaşanan artışın "ekonomik durumun bozulması, gelirlerin azalması ve göç" gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Yemen'de iç savaş ve yansımaları nedeniyle sağlık sektöründe ciddi anlamda tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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