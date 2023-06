12 Haziran 2023 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu MPİ tarafından yayımlandı. On Numara da her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun olarak noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, 12 Haziran On Numara sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA KURALLARI

On Numara çok yakında Millipiyangoonline.com'da. Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç! Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...