12 Haziran On Numara sonuçları açıklandı
On Numara sonucu binlerce şans oyunu sever tarafından merak ediliyordu. Milli Piyango İdaresi 12 Haziran On Numara sonuçları açıkladı! Pazartesi ve Cuma günleri olan On Numara çekilişinde 80 top arasından çekilen 22 top arasından şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.
12 Haziran 2023 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu MPİ tarafından yayımlandı. On Numara da her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun olarak noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, 12 Haziran On Numara sonuçları açıklandı mı?
ON NUMARA KURALLARI
On Numara çok yakında Millipiyangoonline.com'da. Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç! Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynanılan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numarayı tahmin edemezse ikramiye kazanırsınız. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
12 Haziran On Numara çekilişi saat 20.00'de başlayacak. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.