Şans Topu sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2023 Pazar Şans Topu'nda kazanan numaralar

Şans Topu oyunu ile şans oyunlarını yakından takip edenlerin ilgisini çekiyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş canlı yayında düzenleniyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Şans Topu çekilişi de canlı olarak yayınlandı. Haftada iki defa Çarşamba ve Pazar günleri Millipiyangoonline.com'da canlı yayınlanıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsiniz.

Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

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10 EYLÜL 2023 PAZAR ŞANS TOPU'NDA KAZANAN NUMARALAR:

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Şanslı numara: Ayrıntılar geliyor

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