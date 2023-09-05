Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen çekiliş ile devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı.

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL’dir.

İşaretleme yapmak tercih edilmiyorsa kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretlenir, terminal rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

5 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

İşte merakla beklenen rakamlar:

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