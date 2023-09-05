Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto heyecanı bu akşam da devam etti. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto kazanan numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları
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Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen çekiliş ile devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı.

NASIL OYNANIR? 

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL’dir.

  İşaretleme yapmak tercih edilmiyorsa kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretlenir, terminal  rastgele 6 numara seçer. 

Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları - Resim : 1

 Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

5 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

İşte merakla beklenen rakamlar:
Ayrıntılar geliyor

 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

# milli piyango # süper loto
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