Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto heyecanı bu akşam da devam etti. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. 5 Eylül Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto kazanan numaralar...
Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen çekiliş ile devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı.
NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL’dir.
İşaretleme yapmak tercih edilmiyorsa kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretlenir, terminal rastgele 6 numara seçer.
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
5 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI
İşte merakla beklenen rakamlar:
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