MSB'den "Korkut" paylaşımı
Milli imkanlarla üretilen bir savunma sistemi daha kamuoyuyla paylaşıldı. Gözler yine gökyüzüne çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi "Korkut"u tanıttı. Korkut, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 milimetrelik bir hava savunma sistemi...
Türkiye savunma sanayide attığı devrim niteliğindeki adımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine birçok sistemi katmaya hazırlanıyor.
Kaan, Gökbey, Hürkuş derken Milli Savunma Bakanlığı bu kez Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi "Korkut"u sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşım ile tanıttı.
Korkut, Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen 35 mm'lik bir hava savunma sistemi. Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere kullanılıyor.
MSB'den yapılan açıklamada Korkut için, "Yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir” denildi.
Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve millî imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı… pic.twitter.com/KaNtHIgXNB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2024