MSB'den "Korkut" paylaşımı

Türkiye savunma sanayide attığı devrim niteliğindeki adımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine birçok sistemi katmaya hazırlanıyor.

Kaan, Gökbey, Hürkuş derken Milli Savunma Bakanlığı bu kez Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi "Korkut"u sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşım ile tanıttı.

Korkut, Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen 35 mm'lik bir hava savunma sistemi. Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere kullanılıyor.

MSB'den yapılan açıklamada Korkut için, "Yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir” denildi.