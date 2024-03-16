Dışişleri Bakanlığından Kırım açıklaması! Halk oylamasını "gayrimeşru" ilan etti, "ilhak" dedi

Kırım'ın 16 Mart 2014 yılında Rusya Federasyonu'na bağlanmasının üzerinden 10 yıl geçti. Talep sonrası yapılan halk oylamasında seçmenin yüzde 97'si Rusya'ya bağlanmak istediğini beyan etti.

Halk oylamasına rağmen Batı, Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasını "ilhak" olarak tanımladı. Bu söyleme Türkiye'de katıldı.

Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya bağlanmasının 10'uncu yılında Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı.

Halk oylamasını "gayrimeşru" bir referandum olarak tanımlayan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kırım'ı ilhak, yani işgal ettiğini savundu.

Yazılı açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.