Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun böyle ateşlendi

Roketsan tarafından geliştirilen Balistik Füze Sistemi Tayfun'un özel görüntüleri ilk kez görüntülendi. Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olarak bilinen Tayfun'un menzilinin daha da artırılması hedefleniyor.

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Türkiye, yerli savunma sanayide başarılara imza atmaya devam ediyor.

Tayfun Balistik Füzesi’nin atış görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Tayfun Füzesi, halihazırda Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olarak biliniyor.

Roketsan tarafından geliştirilen 500+ kilometre menzilli Tayfun Füzesi'nin ilk atışı, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize’den yapılmıştı.

Türkiye'nin ilk "kısa menzilli balistik füzesi" Tayfun'un menzilinin 561 kilometre. Ancak bu menzilin daha artırılması hedefler arasında.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tayfun # balistik füze

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