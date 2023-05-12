Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun böyle ateşlendi

Türkiye, yerli savunma sanayide başarılara imza atmaya devam ediyor.

Tayfun Balistik Füzesi’nin atış görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Tayfun Füzesi, halihazırda Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi olarak biliniyor.

Roketsan tarafından geliştirilen 500+ kilometre menzilli Tayfun Füzesi'nin ilk atışı, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize’den yapılmıştı.

Türkiye'nin ilk "kısa menzilli balistik füzesi" Tayfun'un menzilinin 561 kilometre. Ancak bu menzilin daha artırılması hedefler arasında.