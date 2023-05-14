Sandıktan acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi

Giresun'un Espiye ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) bir anda fenalaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, kurtarılamadı.

TRABZON VE RİZE'DE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy vermek için Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı. Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı. Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.