AİHM FETÖ'yü aklamaya çalıştı! Tepki Vatan Partisi'nden geldi

FETÖ konusunda Türk yargısına dayatmalar yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2 bin örgüt üyesini aklamaya hazırlanıyor. “Hak ihlali” iddiasıyla bini 29 Nisan’da olmak üzere toplamda 2 bin FETÖ hükümlüsü listesi veren AİHM, Adalet Bakanlığı’ndan savunma istedi. Vatan Partisi Hukuk İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Avukat Erdem Cömert ise AİHM’in yetkisini aştığını söyledi.

Daha önce bin kişilik FETÖ hükümlülerinin olduğu bir liste için Türkiye’den savunma isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ek bin kişi için daha benzer adımı attı.



AİHM'in “hak ihlali” yapıldığı iddiasıyla hazırladığı liste 29 Nisan’da Türkiye’ye ulaştı.



Bylock kullanmak, Bank Asya’ya para yatırmak gibi delilleri terör örgütü üyeliğinin bir işareti olmayacağına hükmeden AİHM, Adalet Bakanlığı’nda savunma talep etti. Bu savunmanın 6 ay içinde olması bekleniyor.

"AİHM BURADA DELİL DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ. BU YETKİ AİHM'E VERİLMEMİŞ"

Konuyu değerlendiren Vatan Partisi Hukuk İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Avukat Erdem Cömert AİHM'in bu adımını eleştirdi.



Cömert, Türkiye'nin AİHM’den gelen “Yeniden yargılama” dayatmalarına Türk yargısının boyun eğmemesi gerektiğini söyledi. Türk mahkemelerinin AİHM’den gelen kararları uygulamak zorunda olmadığını ifade etti.





- Anladım, hassas bir konudan bahsediyorsunuz. Mahkemelerin cesur olması önemlidir ve adaletin sağlanması için gereklidir. Cesaret, doğru olanı yapmak için gereklidir ve bu, yargılama sürecinde tarafsızlık ve doğrulukla ilgili bir konudur. Adaletin sağlanması için mahkemelerin cesurca kararlar alması önemlidir, aksi takdirde hukukun üstünlüğüne zarar verebilir.





