AK Parti Grup Toplantısı - 29 Mart 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

- Önümüzdeki sınırlı vaktin el verdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan depremzede kardeşlerime seslemek istiyorum. Seçim süreci sebebi ile değişen gündemin sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heba ve hevesleri, hırsları giderek artan tehdit, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gide dursun bizim kalbimizde, elimizde hep deprem bölgesi olacaktır. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahsunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız.

- Bu ülkede istisnasız her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk. Daha önemlisi biz bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteği ile zaferle çıktıktan sonra da inşallah eser ve hizmet şölenine, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz.

- Her platformda doğruları konuşmaktan, her fırsatta hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne ittifakımızın ne de can borcumuz olan aziz milletimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Ama tüm bunları yaparken inancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaletimizi koruyacak; soğukkanlılığımızı muhafaza edecek; aklın, vicdanın ve ahlakın rehberliğinden asla sapmayacağız. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın; seviyeyi ne kadar düşürürse düşürsün. Biz, milletimize karşı hep muhabbetin diliyle, kardeşliğin diliyle, Hakk'ın ve hakikatin diliyle konuşacağız. Siyasetteki tecrübelerimiz bize, doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda, icraatlarımızı hatırlatıp hedeflerimizi anlattığımızda kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını pek çok kez göstermiştir. Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya zaten ittifakımıza oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Tüm farklılıklarıyla, güzellikleriyle, zenginliğiyle Türkiye büyük bir ailedir; 85 milyonun tamamı da bu ailenin mümtaz birer ferdidir.